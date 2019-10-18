Депутата "Слуги народа" консультирует фигурант дела о взяточничестве – Чесно

В список помощников-консультантов запорожской избранницы от партии "Слуга народа" Юлии Яцык попал ее бизнес-партнер и адвокат Николай Духонченко.

Источник: "Чесно"

Детали: Общественные активисты отмечают, что сейчас он помогает народной депутату по трудовому договору, получая за это деньги из бюджета. Ранее Духонченко был следователем, которого в 2015 году задержали за взяточничество. Суд первой инстанции признал его виновным в вымогательстве взятки за умолчание информации о распространении наркотиков.

В частности, издание "Наші гроші. Запоріжжя" сообщали, что Октябрьский районный суд приговором от 4 февраля 2019 года признал виновным бывшего сотрудника Васильевского районного отделения милиции в получении в 2015 году 300 долларов и 5000 гривен взятки за нерасследование дела о сбыте наркотиков.

Речь шла о Николае Духонченко, который, согласно материалам дела, тогда работал заместителем начальника следственного отделения Васильевского районного отделения ГУ МВД Украины в Запорожской области и расследовал одно из производств.

Во время расследования он узнал о сбыте одним из лиц метамфетамина, но не сообщил об этом преступлении. В свою очередь потребовал взятку за невнесение этой информации в реестр досудебных расследований.

Духонченко подал апелляцию в Запорожский апелляционный суд в начале марта 2019 года, и сейчас в этом деле продолжаются судебные процессы.

Помощник депутата прокомментировал "Чесно", что для него приговор первой инстанции стал неожиданностью, и назвал уголовное дело безосновательным.

Яцык объяснила, что уверена в его невиновности и как адвокат была изначально его защитницей в этом деле.

Духонченко является бизнес-партнером Юлии Яцык: недавно он стал владельцем ее адвокатского бюро.