Зеленский обновил структуру аппарата СНБО

Президент Владимир Зеленский указом от 18 октября утвердил новую структуру аппарата Совета нацбезопасности и обороны.

Источник: сайт президента

Детали: Согласно указу, утверждается такая структура аппарата СНБО:

Секретарь СНБО, первые заместители и заместители секретаря СНБО, руководитель аппарата СНБО, его первый заместитель и заместители, Служба секретаря СНБО, Служба по вопросам внешней безопасности, Служба по вопросам информационной безопасности и кибербезопасности, Служба по вопросам государственной и общественной безопасности, Служба по вопросам военной безопасности, Служба по вопросам мобилизации и территориальной обороны, Служба по вопросам военно-технического сотрудничества и оборонно-промышленного комплекса, Служба обеспечения координации деятельности органов исполнительной власти в сфере национальной безопасности, Служба по вопросам экономической безопасности, Служба по вопросам социальной и гуманитарной безопасности, Служба по вопросам безопасности критической инфраструктуры, Служба по вопросам внешнеполитической безопасности и международного сотрудничества, Служба по вопросам финансового обеспечения выполнения мероприятий в сфере национальной безопасности и обороны, Служба Главного ситуационного центра, Служба организационного обеспечения, Служба по вопросам стратегического планирования и анализа, Служба обеспечения доступа к публичной информации и связей со средствами массовой информации, Служба по правовым вопросам, Финансовая служба, Служба управления персоналом, Служба режимно-секретной работы и Служба координационной и административной работы.

Указ вступает в силу со дня опубликования.

Признается утратившим силу указ президента от 14 апреля 2017 № 109 "О некоторых вопросах Аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины".

Согласно указу президента Петра Порошенко от 14 апреля 2017 года, который теряет силу, в состав аппарата СНБО входили:

Секретарь, первые заместители и заместители секретаря СНБО, руководитель аппарата СНБО, Служба по вопросам внешней безопасности, Служба по вопросам внутренней безопасности, Служба по вопросам обеспечения координации деятельности органов исполнительной власти в сфере национальной безопасности, Служба по вопросам безопасности в военной сфере, Служба по вопросам мобилизации, Служба по вопросам оборонно-промышленного комплекса и военно-технического сотрудничества, Служба по вопросам экономической, социальной и энергетической безопасности, Служба по вопросам информационной безопасности, Служба стратегического планирования и анализа, Юридическая служба, Служба Главного ситуационного центра, Служба по вопросам развития информационных технологий, Служба организационной работы и контроля, Служба координационной и административной работы, Финансово-экономическая служба, Служба управления персоналом, Служба режимно-секретной работы и Служба обеспечения доступа к публичной информации.