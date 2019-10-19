Министр энергетики США отказался предоставлять документы о своей роли в Украине

Министр энергетики США Рик Перри не будет передавать затребованные демократами Конгресса документы о его роли в Украине в рамках расследования импичмента президенту Дональду Трампу.

Об этом заявил представитель ведомства в письме в пятницу, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Три комитета Палаты представителей США 10 октября выписали повестку Перри касаемо любой роли, которую он играл в давлении Трампа на президента Украины Владимира Зеленского с целью расследования против его политического соперника, бывшего вице-президента Джо Байдена и его сына.

В письме трех комитетов Мелисса Бернисон, помощница министра, написала, что расследование импичмента не было должным образом санкционировано.

"Даже если расследование было оформлено надлежащим образом, значительная часть информации, которая требуется в повестке, состоит из конфиденциальных сообщений исполнительной ветви власти, которые потенциально защищены прерогативой исполнительной власти", - говорится в письме.

"Однако по вопросам взаимного значения Департамент остается преданным работе с Конгрессом, которая осуществляется согласно соответствующим разрешениям и процедурам", - говорится в сообщении.

Ответ Минэнергетики следует за руководством Белого дома, которое заявило, что отказывается сотрудничать с "незаконным, неконституционным" расследованием Конгресса об импичменте.

Расследование связано с попытками Трампа подтолкнуть Зеленского во время звонка 25 июля расследовать его необоснованное утверждение о том, что Байден незаконно пытался помочь интересам сына Хантера в газовой компании Burisma в Украине.

Перри, который подал в отставку в четверг, в интервью в пятницу утром заявил Fox News, что он призвал Трампа позвонить Зеленскому, чтобы поговорить о борьбе с коррупцией и о том, как американский сжиженный природный газ может помочь облегчить зависимость Украины от газа из России.

Ранее сообщалось, что Перри заявил украинским чиновникам во время встреч в Киеве, что администрация Трампа хочет заменить весь наблюдательный совет крупнейшей газовой компании в стране - "Нафтогаза" с целью заключения в будущем выгодных контрактов.

Перри опроверг информацию о том, что он давил на Украину с целью ввести определенных людей в состав правления "Нафтогаза", заявив, что он лишь рекомендовал некоторые фигуры по просьбе украинского правительства.

По данным AP, среда кандидатов, которых рекомендовал Перри, был Роберт Бенш, долгое время работавший энергетическим советником украинского правительства в условиях пророссийского режима президента Виктора Януковича.

Бенш тесно сотрудничал с Юрием Бойко, министром энергетики Януковича и бывшим вице-премьер-министром (ныне Бойко нардеп от "Оппозиционного платформы - За жизнь").

Заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джордж Кент заявил, что Год Перри, министр энергетики США, был одним из трех ответственных за политику в отношении Украины.

Президент США Дональд Трамп заявлял, что согласился в июле на беседу с Зеленским только по просьбе Перри.

Перри утверждал, что никогда не слышал и не вспоминал в разговорах об Украине с Трампом и другими должностными лицами о политическом конкуренте Трампа Джо Байдене.