Премьер Северной Македонии предложил досрочные выборы после отказа ЕС

Премьер-министр Северной Македонии Зоран Заев предложил как можно скорее провести в стране досрочные парламентские выборы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на македонский телеканал 24.

Такое решение он связал с тем, что накануне на саммите ЕС не удалось согласовать начало переговоров о вступлении Северной Македонии в состав блока.

"Это будет мое предложение на завтрашней встрече с президентом Стево Пендаровски", - сказал Заев, добавив, что организация быстрых досрочных выборов необходима, чтобы граждане высказались, по какому пути идти дальше.

Заев подчеркнул, что Северная Македония выполнила все необходимые условия, чтобы можно было назначить дату начала переговоров о членстве, и назвал решение ЕС "исторической ошибкой".

Премьер-министр также поблагодарил подавляющее большинство европейских лидеров, которые выступали за позитивное решение начать переговоры.

Напомним, саммит ЕС 17-18 октября не смог согласовать начало переговоров о вступлении с Северной Македонией и Албанией – еврокомиссар предупреждает о рисках серьезных последствий для региона Западных Балкан.

Франция, а также Дания и Нидерланды опираются открытию переговоров с Албанией и Северной Македонией о вступлении в ЕС.

Париж говорит, что перед Евросоюзом сейчас слишком много вызовов, чтобы позволить присоединение этих двух балканских государств. Среди вызовов – запланированный Brexit, усиление Китая, российская угроза и миграция. Франция хочет, чтобы Еврокомиссия глубоко реформировала способ ведения переговоров о присоединении.