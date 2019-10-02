Северная Корея в очередной раз запустила снаряды перед переговорами с США

Южнокорейские военные и японские чиновники заявили, что Северная Корея выпустила снаряды в сторону Японского моря сразу после заявлений о переговорах с США.

Источник: Reuters

Детали: В Южной Корее сообщили, что КНДР выстрелила из неустановленного снаряда.

Вместе с тем, представитель правительства Японии Ёсихидэ Суга заявил, что ракет было две и выпустили их одну за другой. Вторая попала в воды исключительной экономической зоны Японии.

Запуск снарядов произошел через день после того, как Пхеньян объявил, что договорился с США провести переговоры.

Последний запуск стал девятым с момента встречи президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына.

Напомним: