В КНДР заявили о желании возобновить переговоры с США и запустили новые снаряды
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Вторник, 10 сентября 2019, 04:51
Источник: Reuters
Северная Корея запустила два неопознанных снаряды в сторону Японского моря после заявления о готовности возобновить переговоры с США.
Детали: Снаряды были запущены утром 10 сентября с провинции Южный Пхеньян. Это произошло после того, как 9 сентября вице-министр иностранных дел Северной Кореи сказал, что Пхеньян готов вести "всестороннюю дискуссию" с Соединенными Штатами в конце сентября.
Чиновник администрации Трампа заявил: "Нам известно о снарядах, запущенных из Северной Кореи. Мы продолжаем следить за ситуацией и тесно консультируемся с нашими союзниками в регионе ".
Напоминаем:
- В июле Северная Корея запустила две ракеты ближнего радиуса действия.
- В конце августа дипломаты из Великобритании, Франции и Германии указали на необходимость сохранения санкций в отношении Северной Кореи после проведенных Пхеньяном ракетных испытаний.
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