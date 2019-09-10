Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В КНДР заявили о желании возобновить переговоры с США и запустили новые снаряды

Вторник, 10 сентября 2019, 04:51

Источник: Reuters

Северная Корея запустила два неопознанных снаряды в сторону Японского моря после заявления о готовности возобновить переговоры с США.

Детали: Снаряды были запущены утром 10 сентября с провинции Южный Пхеньян. Это произошло после того, как 9 сентября вице-министр иностранных дел Северной Кореи сказал, что Пхеньян готов вести "всестороннюю дискуссию" с Соединенными Штатами в конце сентября.

Чиновник администрации Трампа заявил: "Нам известно о снарядах, запущенных из Северной Кореи. Мы продолжаем следить за ситуацией и тесно консультируемся с нашими союзниками в регионе ".

Напоминаем:

  • В июле Северная Корея запустила две ракеты ближнего радиуса действия. 
  • В конце августа дипломаты из Великобритании, Франции и Германии указали на необходимость сохранения санкций в отношении Северной Кореи после проведенных Пхеньяном ракетных испытаний.

Темы: ядерное оружиеСеверная КореяСША
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

фотоВедущий 24 канала решил не возвращаться в Украину после саммита ЕС

Глава МВД Эстонии допустил помощь с мобилизацией украинцев

Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях

Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Все новости...
ядерное оружие
Медведев назвал варианты окончания войны: либо переговоры, либо ядерный удар
Ядерные заряды вряд ли уже в Беларуси – Генштаб ВСУ
Си Цзиньпин лично предостерег Путина от использования ядерного оружия в Украине – FT
Последние новости
11:24
Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии
11:16
МВФ не понравилось, как Молдова заменила главу Нацбанка на румынского сенатора
11:02
Китай простимулирует экономику на 140 миллиардов долларов
10:51
фотоВедущий 24 канала решил не возвращаться в Украину после саммита ЕС
10:50
Когда колядовать, засевать и щедровать по новому календарю: даты
10:34
Российские войска в Приднестровье устроили несанкционированные учения
10:20
обновленоВ Кривом Роге и Кропивницком раздавались взрывы - СМИ
10:07
Окупанти перекрили Кримський міст, на півострові ракетна небезпека
10:00
Человеческие слезы содержат вещество, которое уменьшает агрессию - исследование
09:51
Американец погиб от рук боевиков ХАМАС, Байден отреагировал
Все новости...
Реклама: