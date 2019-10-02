Ситуация в ООС: боевики открывали огонь в районе разведения сил

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Среда, 2 октября 2019, 07:21

За минувшие сутки противник 13 раз обстрелял позиции украинских военных, потерь с нашей стороны нет.

Источник: Facebook-страница командования ООС

Детали: Наемники применяли запрещенное Минского соглашениями оружие: минометы калибра 82 мм. Также использовали гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

Неподалеку района участков разведения сил, у Золотого и Богдановки, боевики открыли огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Обстрелы велись вблизи Новотроицкого, Водяного, Павлополя, Новомихайловки, Новогнатовки, Авдеевки, Новолуганского, Южного, Травневого.

Дословно: "С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 4 раза нарушили режим прекращения огня."

Напомним:

  • 30 сентября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 19 раз нарушили режим прекращения огня.
  • 21 сентября 2016 в Минске подписали рамочное решение Трехсторонней контактной группы о разведении сил и средств на трех участках: в Золотом, Петровском и Станице Луганской.

Украинская правда

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Темы: ООС Донбасс Минские соглашения война


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