Ситуация в ООС: боевики открывали огонь в районе разведения сил

За минувшие сутки противник 13 раз обстрелял позиции украинских военных, потерь с нашей стороны нет.

Источник: Facebook-страница командования ООС

Детали: Наемники применяли запрещенное Минского соглашениями оружие: минометы калибра 82 мм. Также использовали гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

Неподалеку района участков разведения сил, у Золотого и Богдановки, боевики открыли огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Обстрелы велись вблизи Новотроицкого, Водяного, Павлополя, Новомихайловки, Новогнатовки, Авдеевки, Новолуганского, Южного, Травневого.

Дословно: "С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 4 раза нарушили режим прекращения огня."

Напомним: