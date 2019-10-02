Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

ГБР взялось за спецназовцев, которые убили задерживаемого

Среда, 2 октября 2019, 12:21

Следователи Государственного бюро расследований проверяют законность применения оружия сотрудниками КОРД, которые убили разыскиваемого во время его задержания в Киевской области.

Источник: ГБР.

Дословно: "Следователи теруправления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Киеве, расследуют обстоятельства применения оружия сотрудниками подразделения Нацполиции "КОРД" (корпуса оперативно-внезапного действия) на Киевщине".

Детали: Действия правоохранителей квалифицировали по ч. 1 ст. 115 (умышленное противоправное причинение смерти другому человеку) УК.

Процессуальное руководство осуществляет прокуратура Киевской области.

Что было раньше:

  • Утром 2 октября в селе Хотяновка Киевской области сотрудники подразделения КОРД во время задержания убили правонарушителя, который начал стрелять в сторону сотрудников полиции.

Украинская правда
Темы: ГБРполицияКиевская область
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

обновлено от 13:45Возле Днепра сбили российскую ракету

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

фотоВедущий 24 канала решил не возвращаться в Украину после саммита ЕС

Глава МВД Эстонии допустил помощь с мобилизацией украинцев

Все новости...
ГБР
Шестеро военных подорвались на мине в Ровенской области: двое погибли
Экспертиза установила, что судья Тандыр был пьян, когда сбил нацгвардейца – ГБР
Взрывы в Шевченковском суде: ГБР расследует все обстоятельства
Последние новости
15:17
Российского певца Иракли не пустили в Молдову
14:55
Мэр Лондона решил таки передать Украине авто, о которых просил Кличко
14:46
Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши
14:30
Во Франции более 700 работников Airbus Atlantic отравились на предрождественском ужине
14:14
обновлено от 13:45Возле Днепра сбили российскую ракету
14:10
В 2023 году США не оправдали негативных экономических прогнозов
14:01
Как говорить о войне в школе: МОН выпустило пособие для учителей
13:37
В Грузии выписали штраф и возбудили дело за сожжение флага ЕС
13:20
фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре
13:15
Количество мошенничества на соцсетях значительно уменьшилось за последние 10 дней
Все новости...
Реклама: