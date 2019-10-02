ГБР взялось за спецназовцев, которые убили задерживаемого
Следователи Государственного бюро расследований проверяют законность применения оружия сотрудниками КОРД, которые убили разыскиваемого во время его задержания в Киевской области.
Источник: ГБР.
Дословно: "Следователи теруправления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Киеве, расследуют обстоятельства применения оружия сотрудниками подразделения Нацполиции "КОРД" (корпуса оперативно-внезапного действия) на Киевщине".
Детали: Действия правоохранителей квалифицировали по ч. 1 ст. 115 (умышленное противоправное причинение смерти другому человеку) УК.
Процессуальное руководство осуществляет прокуратура Киевской области.
Что было раньше:
- Утром 2 октября в селе Хотяновка Киевской области сотрудники подразделения КОРД во время задержания убили правонарушителя, который начал стрелять в сторону сотрудников полиции.
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