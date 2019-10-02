Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Путин рассказал, чего ждет от Зеленского

Среда, 2 октября 2019, 17:07
Путин рассказал, чего ждет от Зеленского

Президент России Владимир Путин считает, что президент Украины Владимир Зеленский "получил тяжелое наследие от своих предшественников, но в первую очередь должен решить, каким образом развивать отношения с Донбассом".

Источник: ответ на вопрос в рамках сессии Российской энергетической недели 

Детали: Путин обрисовал, как видит ситуацию в Украине, которая, по его словам, утратила статус промышленно развитого государства после развала Советского союза.

Прямая речь: "Что касается господина Зеленского.. да, перед ним большие вызовы: страна оказалась в очень тяжелом состоянии. Уровень ВВП не просто упал, а рухнул. В связи с утратой российкого рынка.

Некоторые отрасли промышленности Украины просто практически перестали существовать. Украина, когда находилась вместе с Россией в составе Советского Союза, была высокотехнологичной промышленной республикой. Она утратила статус промышленно развитого государства…

Это тяжелое наследие, и, конечно, Зеленскому предстоит многое решить, но прежде всего, конечно, нужно решить вопросом с тем, как будут развиваться отношения Украины с Донбассом".

Дополнительно: Путин от метил, что в стенограмме телефонного разговора Зеленского с президентом США Дональдом Трампом не видит "вообще ничего компрометирующего". По его словам, там отсутствуют признаки давления. А на вопрос о возможном вмешательстве в предстоящие выборы в США 2020 года "пошутил": "По-секрету вам скажу. Да, обязательно будем это делать. Чтобы развеселить вас там как следует".

Почему это важно: Россия с 2014 года осуществляет гибридную военную агрессию против Украины, поддерживая незаконные вооруженные формирования на Донбассе.

История вопроса:

  • В октябре 2018 года президент России Владимир Путин заявил, что хочет дождаться результатов выборов в Украине и "попробовать наладить отношения с новым руководством страны".
  • После прихода к власти шоумена Владимира Зеленского разблокировался процесс обмена удерживаемыми лицами между РФ и Украиной.
  • 1 октября Зеленский сообщил, что Украина согласовала так называемую "формулу Штайнмайера" по выборам в оккупированном Донбассе, по его словам ее не следует бояться.
  • Это сообщение тем не менее вызвало волну возмущения, и протесты с требованием не допустить капитуляции Украины в войне против агрессоров.

Валентина Романенко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: ПутинЗеленскийДонбассРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

обновлено от 13:45Возле Днепра сбили российскую ракету

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

фотоВедущий 24 канала решил не возвращаться в Украину после саммита ЕС

Глава МВД Эстонии допустил помощь с мобилизацией украинцев

Все новости...
Путин
Путин навредил себе, когда признал финансирование "Вагнера" – Линкявичюс
Лукашенко склоняет Украину к переговорам с РФ, ставя в пример Пригожина
Экс-директор ЦРУ призвал усилить давление на Россию: Путин в очень-очень сложной ситуации
Последние новости
15:17
Российского певца Иракли не пустили в Молдову
14:55
Мэр Лондона решил таки передать Украине авто, о которых просил Кличко
14:46
Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши
14:30
Во Франции более 700 работников Airbus Atlantic отравились на предрождественском ужине
14:14
обновлено от 13:45Возле Днепра сбили российскую ракету
14:10
В 2023 году США не оправдали негативных экономических прогнозов
14:01
Как говорить о войне в школе: МОН выпустило пособие для учителей
13:37
В Грузии выписали штраф и возбудили дело за сожжение флага ЕС
13:20
фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре
13:15
Количество мошенничества на соцсетях значительно уменьшилось за последние 10 дней
Все новости...
Реклама: