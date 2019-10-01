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Зеленский заявил, что Украина согласовала "формулу Штайнмайера" и это не "страшилка"

Вторник, 1 октября 2019, 19:14
Зеленский заявил, что Украина согласовала формулу Штайнмайера и это не страшилка

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина согласовала так называемую "формулу Штайнмайера" по выборам в оккупированном Донбассе и объяснил, почему не следует ее бояться.

Об этом он заявил на брифинге во вторник.

Зеленский начал с сообщения, что на переговорах Трехсторонней контактной группы в Минске договорились о разведении сил в Петровском и Золотом. Потом заявил о согласовании текста "формулы", объяснив ее значение.

"Я хочу отдельно поговорить о самой большой страшилке последних недель под названием "формула Штайнмайера", что означает эта формула. Это одно-два предложения, вот и все:

Временный закон об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО, известный также в обществе как закон об особом статусе Донбасса, начинает действовать на постоянной основе при условии - пожалуйста, сейчас очень важно - при условии, что там состоятся местные выборы, проведенные согласно Конституции и законодательству Украины, а также после публикации отчета ОБСЕ, что выборы состоялись по стандартам ОБСЕ и международными стандартами демократических выборов", - заявил президент.

По его словам, это означает, что "никаких выборов под дулом пулеметов не будет и не может быть".

Зеленский напомнил, что существующий закон об особом статусе Донбасса действует до конца 2019 года, его заменит другой закон, который будет разрабатывать Верховная Рада. В этом новом законе "не будет перейдена ни одна красная линия, поэтому нет и не будет никогда никакой капитуляции".

На вопрос журналиста, подписали ли в Минске "формулу Штайнмайера", президент ответил: "Мы ответили на письмо господина Сайдика (Мартина, спецпредставителя председателя ОБСЕ в Украине и в ТКГ - ред.), что мы согласовали текст "формулы Штайнмайера".

По его словам, теперь "формула Штайнмайера" должна быть имплементирована в новый закон об особом статусе Донбасса, которого еще нет.

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Напомним:

  • 20 сентября глава МИД Украины Вадим Пристайко раскрыл текст договоренности, заменившей "формулу Штайнмайера".
  • В этом документе говорится, что закон об особом статусе применяется на временных условиях с момента проведения выборов на Донбассе, а на постоянной основе он начинает действовать после признания БДИПЧ ОБСЕ того, что выборы соответствуют высоким стандартам.
  • Пристайко отметил, что в новой формулировке нет никаких идей о границе, о наличии или отсутствии вооруженных формирований.

Евгений Кизилов, УП

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Темы: формула ШтайнмайераЗеленскийДонбассособый статус Донбасса
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