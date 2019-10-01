Президент Владимир Зеленский объяснил, как работает так называемая "формула Штайнмайера" и почему ее не следует бояться.

Об этом он заявил на брифинге во вторник.

"Я хочу отдельно поговорить о самой большой страшилке последних недель под названием "формула Штайнмайера", что означает эта формула. Это одно-два предложения, вот и все:

Временный закон об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО, известный также в обществе как закон об особом статусе Донбасса, начинает действовать на постоянной основе при условии - пожалуйста, сейчас очень важно - при условии, что там состоятся местные выборы, проведенные согласно Конституции и законодательству Украины, а также после публикации отчета ОБСЕ, что выборы состоялись по стандартам ОБСЕ и международными стандартами демократических выборов".

По его словам, это означает, что "никаких выборов под дулом пулеметов не будет и не может быть".

Дополняется...