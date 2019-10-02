У Порошенко говорят, что Зеленский "мстит криминалом за критику"

В партии "Европейская солидарность" считают, что вопрос уголовного преследования пятого президента Украины Петра Порошенко связан с его критикой действий нынешней власти.

Источник: заявление партии "Европейская солидарность"

Дословно: "То, что утечка информации из ГПУ о подготовке подозрения произошла именно в день громкого политического скандала, связанного с подписанием капитулянтской формулы, свидетельствует как об эмоциональной нестабильности людей, причастных к этому подписанию. Так и об их желании немедленно отомстить той политической силе, которая обоснованно критикует власть..."

Детали: В политсиле Порошенко видят "очевидный причинно-следственную связь между подписанием "формулы Путина" и атакой ГПУ на Порошенко и "Европейскую солидарность". В "ЕС" утверждают, что офис президента Зеленского "раздал поручения подконтрольным силовым структурам" и заявляют, что власть "демонстрирует переход к политическим репрессиям", однако уверяют, что это не остановит команду Порошенко.

Что было ранее: 2 октября агентство "Интерфакс-Украина", ссылаясь на источники в ГПУ, сообщило, что Генеральная прокуратура готовит подозрение пятому президенту Украины Петру Порошенко по статье о злоупотреблении властью.