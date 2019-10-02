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ГПУ готовит Порошенко подозрение в злоупотреблении властью – СМИ

Среда, 2 октября 2019, 14:57
ГПУ готовит Порошенко подозрение в злоупотреблении властью – СМИ
Дмитрий Ларин, УП

Генеральная прокуратура готовит подозрение пятому президенту Украины Петру Порошенко по статье о злоупотреблении властью.

Источник: собеседник агентства "Интерфакс-Украина" в Генпрокуратуре.

Прямая речь: "Активно отрабатываются проекты подозрений бывшему главе государства, а также ряду нынешних и бывших народных депутатов".

Детали: Источник издания не уточнил подробностей, отметив лишь, что проект подозрения Порошенко касается злоупотребления властью.

Напомним: Для привлечения нардепов к ответственности необходимо согласие Верховной Рады и внесение соответствующего представления генпрокурора в парламент.

Пятый президент Украины ранее заявлял, что действующей власти не удастся "посадить Порошенко". Комментируя вероятность сесть в тюрьму, если решения судов по делам, где фигурирует Порошенко, будет не в его пользу, пятый президент Украины заявил: "Я ничего не боюсь".

Предыстория:

  • 19 мая 2019 года экс-заместитель главы АП времен Януковича Андрей Портнов сообщил о возвращении в Украину, после чего начал подавать заявления в Государственное бюро расследований с обвинениями пятого президента Украины Петра Порошенко в совершении преступлений.
  • В настоящее время ГБР ведет не менее 13 уголовных производств, в которых фигурирует Порошенко. Большая часть из них была открыла по заявлениям Портнова.
  • 17 сентября суд по ходатайству ГБР наложил арест на все недвижимое имущество и корпоративные права завода "Кузни на Рыбальском", который ранее принадлежал Порошенко.
  • Дело в отношении "Кузни" также открыли после заявления Портнова. По его версии, Порошенко воровал бюджетные средства за "Кузню", а затем отмыл незаконные доходы, проведя продажу завода через оффшоры.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ПорошенкоГенпрокуратура
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