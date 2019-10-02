ГПУ готовит Порошенко подозрение в злоупотреблении властью – СМИ

Генеральная прокуратура готовит подозрение пятому президенту Украины Петру Порошенко по статье о злоупотреблении властью.

Источник: собеседник агентства "Интерфакс-Украина" в Генпрокуратуре.



Прямая речь: "Активно отрабатываются проекты подозрений бывшему главе государства, а также ряду нынешних и бывших народных депутатов".



Детали: Источник издания не уточнил подробностей, отметив лишь, что проект подозрения Порошенко касается злоупотребления властью.



Напомним: Для привлечения нардепов к ответственности необходимо согласие Верховной Рады и внесение соответствующего представления генпрокурора в парламент.

Пятый президент Украины ранее заявлял, что действующей власти не удастся "посадить Порошенко". Комментируя вероятность сесть в тюрьму, если решения судов по делам, где фигурирует Порошенко, будет не в его пользу, пятый президент Украины заявил: "Я ничего не боюсь".

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