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"Под каждый камень загляну": Тэйлор рассказал о давлении США на Зеленского

Среда, 23 октября 2019, 12:07

Поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор рассказал, как он узнал о подталкивание Дональдом Трампом президента Владимира Зеленского к расследованию относительно его политического оппонента Джо Байдена перед резонансным телефонным разговором обоих президентов 25 июля.

Об этом говорится во вступительной речи посла Тейлора во время закрытых слушаний в Палате представителей США.

Тейлор рассказал, что Курт Волкер и Гордон Сондланд, которые входили в неофициальный канал осуществления политики США в отношении Украины, хотели, чтобы Зеленский дал четко понять Трампу, что он поможет с расследованием.

"Посол Волкер сказал, что самым важным для Зеленского будет сказать, что он поможет расследованию, а также решит персональные кадровые вопросы, если таковые будут", - говорится в тексте заявления Тейлора, опубликованной на "Европейской правде".

"20 июля я говорил по телефону с послом Сондландом в то время, как он ехал поездом из Парижа в Лондон. Сондланд сказал мне, что он рекомендовал президенту Зеленскому использовать фразу "я под каждый камень загляну", когда он будет обсуждать расследование с президентом Трампом", - добавил Уильям Тейлор.

Он отметил, что в тот же день общался с уже бывшим секретарем СНБО Украины Александр Данилюк, который сказал, что президент Зеленский не хочет быть использованным как пешка в американской предвыборной кампании.

Тейлор говорит, что тогда он понял, что неофициальный канал общения использовался для того, чтобы подтолкнуть украинский к реализации собственных политических интересов Дональда Трампа - начале расследования в отношении сына его политического конкурента Джо Байдена.

В новости исправлена фраза, которую Зеленскому советовали говорить.

Читайте полный текст показаний: "Как президент Трамп шантажировал Зеленского. Свидетельство посла США Уильяма Тейлора"

"Европейская правда"

Темы: СШАТрампЗеленскийУкраинаскандал
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