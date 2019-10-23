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В Коцюбинском украли младенца – полиция объявила "перехват"

Среда, 23 октября 2019, 13:44

В Коцюбинском Киевской области женщина похитила младенца у матери и увезла 3-месячного мальчика на авто в неизвестном направлении.

Полиция Киевской области ввела план-перехват, чтобы остановить злоумышленницу.

Полиция сообщает: "Одинокая мать накануне познакомилась с якобы волонтерами, которые предложили обменять детские вещи. Не видя опасности, женщина дала подержать ребенка злоумышленницы, которая внезапно схватила мальчика и сбежала на легковушке серебристого цвета".

По данным правоохранителей, "похитительница с черными волосами, в очках, была одета в жилетку синего цвета и джинсы".

"Если вам стала известна информация о возможном местонахождении разыскиваемой, просим сообщать по телефону 102", – призывает полиция.

Волонтер Женя Михайленко пишет в Facebook, что женщина получила контакты матери в вайбер-группе для помощи матерям.

"Сегодня утром приехала и они пошли с мамой малыша Еленой и с ребенком на почту. Мама доверчиво оставила малыша женщине и зашла на почту, когда вышла женщины с малышом не оказалось…. Сейчас родители оббегают камеры, полицию вызвали", – сообщает она.

По словам Михайленко, приметы женщины таковы: лет 25, черные волосы, веснушки, очки для зрения черные, приехала на серебристом Ланосе.

Малыш был одет в разноцветный комбинезон и коричневую вязанную шапку.

Украли ребенка на Доковский 5б в пгт Коцюбинское.

"У меня остался только ее телефон и он не отвечает", – сообщила мать изданию "Громада Приірпіння".

Темы: Киевская областьдетикриминалполиция
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