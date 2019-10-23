В Коцюбинском украли младенца – полиция объявила "перехват"

4251 просмотр
Среда, 23 октября 2019, 13:44

В Коцюбинском Киевской области женщина похитила младенца у матери и увезла 3-месячного мальчика на авто в неизвестном направлении.

Полиция Киевской области ввела план-перехват, чтобы остановить злоумышленницу.

Полиция сообщает: "Одинокая мать накануне познакомилась с якобы волонтерами, которые предложили обменять детские вещи. Не видя опасности, женщина дала подержать ребенка злоумышленницы, которая внезапно схватила мальчика и сбежала на легковушке серебристого цвета".

По данным правоохранителей, "похитительница с черными волосами, в очках, была одета в жилетку синего цвета и джинсы".

"Если вам стала известна информация о возможном местонахождении разыскиваемой, просим сообщать по телефону 102", – призывает полиция.

Волонтер Женя Михайленко пишет в Facebook, что женщина получила контакты матери в вайбер-группе для помощи матерям.

"Сегодня утром приехала и они пошли с мамой малыша Еленой и с ребенком на почту. Мама доверчиво оставила малыша женщине и зашла на почту, когда вышла женщины с малышом не оказалось…. Сейчас родители оббегают камеры, полицию вызвали", – сообщает она.

По словам Михайленко, приметы женщины таковы: лет 25, черные волосы, веснушки, очки для зрения черные, приехала на серебристом Ланосе.

Малыш был одет в разноцветный комбинезон и коричневую вязанную шапку.

Украли ребенка на Доковский 5б в пгт Коцюбинское.

"У меня остался только ее телефон и он не отвечает", – сообщила мать изданию "Громада Приірпіння".

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Киевская область дети криминал полиция


powered by lun.ua
Материалы по теме
Кабмин уволил руководителя Госгеокадастра в Киевской области 22 октября 2019, 18:52
В Киевской области мужчина умер во время задержания полицейскими 20 октября 2019, 18:49
Новый губернатор Киевщины подождал 100 дней и подал в отставку 20 октября 2019, 12:34
Все новости
Главные новости
Кем был ветеран АТО "Сенсей", который погиб от взрыва в Киеве
Несколько "слуг" готовы свидетельствовать по делу о взятке – источник
Зеленский: Все члены комитета финансов должны пройти детектор лжи
"Слуга народа" на российском ТВ рассказал о "плохих националистах" в Украине
Все новости
история

Операция "Запад". Перевыполнение плана из депортаций украинцев

holiday

Стоит ли заранее наряжать новогоднюю елку? объясняет психолог

семья

Эта фраза поможет прекратить супружеской спор

Поиск по сайту
Архив
Весь архів