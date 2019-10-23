Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Министры обороны НАТО хотят договориться об увеличении поддержки Украины

Среда, 23 октября 2019, 14:21

Руководители военных ведомств государств-членов НАТО намерены договориться о новых программах поддержки Украины во время встречи на уровне министров обороны в Брюсселе, который начнется в четверг.

Об этом сообщил на пресс-конференции в Брюсселе генсек Йенс Столтенберг, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Комментируя медиа о том, что президент США Дональд Трамп пытался переложить на других союзников расходы по поддержке Украины, Столтенберг заверил, что со стороны НАТО никаких сокращений поддержки не предвидится.

"Все союзники - и в Северной Америке, и в Украине предоставляют Украине значительную поддержку", - подчеркнул генсек.

Со стороны НАТО, напомнил он, практическая поддержка Украины предоставляется через трастовые фонды, через помощь в модернизации вооруженных сил, структур безопасности, и в виде двусторонних программ помощи. Также твердой остается политическая поддержка. "Мы снова и снова заявляем, что не согласимся с незаконной аннексией Крыма и мы поддерживаем территориальную целостность Украины", - подчеркнул генсек.

Столтенберг сообщил, что на министерской встрече 24-25 октября будет рассматриваться вопрос о повышении уровня практической поддержки.

"Мы будем не только сохранять, но и наращивать поддержку, и сейчас мы находимся в процессе увеличения нашей поддержки для Украины в различных сферах, включая поддержку украинского военно-морского флота, и это будет одним из вопросов, который мы будем решать сейчас, на встрече в ближайшие два дня", - заявил он.

"Я призываю партнеров достичь этой договоренности", - добавил Йенс Столтенберг.

Темы: НАТОУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

обновлено от 13:45Возле Днепра сбили российскую ракету

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

фотоВедущий 24 канала решил не возвращаться в Украину после саммита ЕС

Все новости...
НАТО
Генсек НАТО отреагировал на отказ РФ от "зерновой сделки"
War Speeches. Россия не в восторге от результатов Вильнюсского саммита и хочет гарантий своей безопасности
Белый дом: Будущее Украины – в НАТО, это не подлежит обсуждению
Последние новости
15:40
На Львовщине проживает самое большое в Украине стадо бизонов
15:35
фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам
15:17
Российского певца Иракли не пустили в Молдову
14:55
Мэр Лондона решил таки передать Украине авто, о которых просил Кличко
14:46
Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши
14:30
Во Франции более 700 работников Airbus Atlantic отравились на предрождественском ужине
14:14
обновлено от 13:45Возле Днепра сбили российскую ракету
14:10
В 2023 году США не оправдали негативных экономических прогнозов
14:01
Как говорить о войне в школе: МОН выпустило пособие для учителей
13:37
В Грузии выписали штраф и возбудили дело за сожжение флага ЕС
Все новости...
Реклама: