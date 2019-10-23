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Кличко анонсировал начало отопительного сезона в Киеве

Среда, 23 октября 2019, 15:41

Столичные власти планируют начать отопительный сезон в жилых домах Киева с 25 октября.

Источник: "Укринформ" со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко в эфире "Радио Киев"

Прямая речь Кличко: "Следующая неделя будет уже холодной. И мы послезавтра запускаем систему отопления. Хочу предупредить, что наша система центрального отопления крупнейшая в Европе, и для того, чтобы начала работать на полную мощность, нам нужно около 10 дней. Но послезавтра, 25 октября, уже начинаем отопительный сезон".

"В частности коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" уже заменило более 80 километров изношенных теплосетей и работы дальше продолжаются. В наследство нам осталось более 20 тысяч километров теплосетей, которые нуждаются в ремонте. Тем не менее, мы делаем ремонты изношенных сетей. Гарантировать то, что прорывов не будет я не могу, потому что в наследство такая система досталась, и мы делаем все, чтобы отремонтировать оборудования. Сейчас подписаны договоры на закупку газа с "Нафтогазом", то есть к отопительному сезону мы готовы".

Предыстория:

  • Коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" готовит новые тарифы на отопление с 1 января 2020 года.
  • Компания инициирует повышение тарифа на производство тепловой энергии для нужд населения на 29,6% до 1,25 тыс гривен/Гкал с 1 января 2020 года.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Виталий Кличкоотопление
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