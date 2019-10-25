Кулеба: Украина идет к членству в ЕС, но это не будет фетиш

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Пятница, 25 октября 2019, 11:14

Вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба уверяет, что Украина идет к членству в ЕС, однако не станет превращать присоединение к блоку "в фетиш".

Об этом он рассказал в интервью "Сегодня".

"Мы будем идти к членству. Не важно, сколько лет это займет. Но мы не будем превращать членство в ЕС в фетиш, говоря, что мы должны вступить в ЕС в течение 10-20 лет. Потому что членство зависит не только от воли Украины. Членство также зависит от воли ЕС", - отметил Дмитрий Кулеба.

Он подчеркнул, что правительство в своей программе деятельности поставило конкретные цели для того, чтобы достичь критериям членства в ЕС.

"Это демонополизирована экономика, когда есть равный доступ на рынок, это когда государство занимает очень маленькую долю в секторе экономики, а в основном частный бизнес, это низкая безработица, определенные социальные стандарты...

То есть это все то, что выгодно украинскому народу, ради которого, собственно, мы все это и делаем", - пояснил вице-премьер.

"Момент членства неизбежно наступит. Путь будет проблемным, будет много остановок, ям, в которые мы будем падать, торможений, так как это зависит от обеих сторон", - добавил он.

"Европейская правда"

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Темы: ЕС Украина


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