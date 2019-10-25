Киевские дома начали подключать к теплу

В Киеве запущен отопительный сезон, все жилые дома будут подключены к теплу в течение 10 дней.

Источник: брифинг КГГА касательно старта отопительного сезона

Прямая речь заместителя председателя КГГА Петра Пантелеева: "С сегодняшнего дня в Киеве начинается отопительный сезон для всех зданий, в частности, для жилого сектора".

Детали: Учитывая, что система теплоснабжения Киева большая и инертная, отопительный сезон стартует 25 октября, чтобы в течение 10 дней к теплу были подключены все дома.

По словам Пантелеева, за последние 10 лет, это самый поздний случай пуска тепла. Так случилось, из-за теплой погоды в октябре.

Он напомнил, что с 30 сентября к отоплению подключено 90% объектов социальной инфраструктуры: школы, больницы, садики.