Стали известны три ключевые изменения к внедрению Украиной стандартов НАТО

453 просмотра
Суббота, 26 октября 2019, 15:20

Новый формат отношений Украины и НАТО, о котором на этой неделе договорились в Брюсселе, предусматривает три ключевые изменения в сфере перехода Украины на стандарты Альянса.

Об этом говорится в статье "Европейской правды".

По данным источников ЕП, детали нового подхода к отношениям еще обсуждаются между союзниками, однако принципиальное решение об их перезапуске уже принято. 

Уже известно, что новый подход будет предусматривать изменение формата помощи Украине со стороны Альянса, а также изменение подходов к тому, как Украина будет адаптировать стандарты НАТО в собственных вооруженных силах, и как Альянс это будет проверять.

В НАТО действует около 2 тысяч рекомендованных стандартов. В то же время до сих пор оставалось неопределенным то, какое количество стандартов должна внедрить Украина, чтобы говорить о полной оперативной совместимости своих вооруженных сил с натовскими.

"Есть три главных изменения, которые предусматриваются новым форматом. Во-первых, Украина и НАТО должны совместно определить, какие стандарты требуют внедрения", - говорится в статье. 

Другое ключевое изменение - должны быть составлены согласованные с НАТО "дорожные" карты внедрения каждого из тех стандартов, которые будут рекомендованы Украине.

Планируется, что эти документы будут публичными. Также будет принят график внедрения каждого из стандартов.

Третья смена - будет предусмотрен механизм совместной с НАТО оценки того, действительно ли выполнила Украина каждый из пунктов.

Читайте также:

Интеграция без ПДЧ: что стоит за "перезапуском отношений "Украины с НАТО

Темы: НАТО


powered by lun.ua
Материалы по теме
Интеграция без ПДЧ: что стоит за "перезапуском отношений" Украины с НАТО 26 октября 2019, 15:15
В МИД заявили, чт о выступают за получение ПДЧ в НАТО, но без повторной подачи заявки 26 октября 2019, 13:47
Украина не будет заявлять о ПДЧ в НАТО, чтобы не быть попугаем – Божок 25 октября 2019, 18:58
Все новости
Главные новости
Кулеба: украинцы из диаспоры должны получить право двойного гражданства
Киевсовет отказался восстановить аренду под скандальной застройкой возле Софии Киевской
Белый дом отменил пошлину для некоторых украинских товаров
Порошенко не подозреваемый и не обвиняемым по делам ГБР – адвокат
Все новости
мимими

Фотограф сфотографировал трепетные моменты из жизни животных

психология

Почему нам трудно осознать неизбежность собственной смерти

исследование

Только треть украинцев готовы отстаивать свое право на жизнь без сигарет

Поиск по сайту
Архив
Весь архів