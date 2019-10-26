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Стали известны три ключевые изменения к внедрению Украиной стандартов НАТО

Суббота, 26 октября 2019, 15:20

Новый формат отношений Украины и НАТО, о котором на этой неделе договорились в Брюсселе, предусматривает три ключевые изменения в сфере перехода Украины на стандарты Альянса.

Об этом говорится в статье "Европейской правды".

По данным источников ЕП, детали нового подхода к отношениям еще обсуждаются между союзниками, однако принципиальное решение об их перезапуске уже принято. 

Уже известно, что новый подход будет предусматривать изменение формата помощи Украине со стороны Альянса, а также изменение подходов к тому, как Украина будет адаптировать стандарты НАТО в собственных вооруженных силах, и как Альянс это будет проверять.

В НАТО действует около 2 тысяч рекомендованных стандартов. В то же время до сих пор оставалось неопределенным то, какое количество стандартов должна внедрить Украина, чтобы говорить о полной оперативной совместимости своих вооруженных сил с натовскими.

"Есть три главных изменения, которые предусматриваются новым форматом. Во-первых, Украина и НАТО должны совместно определить, какие стандарты требуют внедрения", - говорится в статье. 

Другое ключевое изменение - должны быть составлены согласованные с НАТО "дорожные" карты внедрения каждого из тех стандартов, которые будут рекомендованы Украине.

Планируется, что эти документы будут публичными. Также будет принят график внедрения каждого из стандартов.

Третья смена - будет предусмотрен механизм совместной с НАТО оценки того, действительно ли выполнила Украина каждый из пунктов.

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Темы: НАТО
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