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Вспышка гепатита А в школе Чернигова: госпитализированы 12 школьников

Воскресенье, 27 октября 2019, 10:53
Вспышка гепатита А в школе Чернигова: госпитализированы 12 школьников

В Чернигове с подозрением на гепатит "А" госпитализированы 12 учеников общеобразовательной школы №7 и сотрудница пищеблока.

Источник: ГосЧС, сектор коммуникации полиции Черниговской области, UA:Чернигов

Детали: Как заявил начальник Госпродпотребслужбы в области Юрий Павлишен, первого ученика с диагнозом гепатит "А" доставили в инфекционное отделение областной детской больницы 21 октября.

Диагноз "гепатит А" врачи поставили ученику 5 класса и работницы пищеблока, затем - трем ученикам 5 и 1 классов. По состоянию на 16:00 25 октября с гепатитом были госпитализированы 12 детей и сотрудница пищеблока.

Замгендиректора областной детской больницы Людмила Кривец отметила, что вирусный гепатит "А" имеет доброкачественное течение, не переходит в хронические формы, как гепатит Б и С. В настоящее время дети находятся в средней степени тяжести.

В учебном заведении проведены санитарные обследования, отобраны образец продукции из школьного буфета и образец водопроводной воды, обучение в школе не отменяли.

Начальник управления образования Чернигова Василий Билогура заявил, что с целью недопущения дальнейшего распространения случаев заболевания вирусным гепатитом "А" в учебном заведении осуществляются усиленные санитарно-гигиенические мероприятия.

"Во время проведения санитарного обследования специалистами Госпродпотребслужбы отобраны образцы водопроводной воды и продукции школьного буфета. С учениками, родителями и персоналом школы проведена санитарно-разъяснительная работа о необходимости соблюдения правил личной гигиены", - отметил он.

В полиции заявили, что по факту вспышки гепатита открыто уголовное производство по ч.1 ст.325 УК (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений), правонарушение карается штрафами, арестом на срок до 6 месяцев или ограничением свободы на срок до 3 лет.

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Темы: Черниговздоровьедети
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