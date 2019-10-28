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Скандал в Болгарии: дипломата посольства РФ обвинили в шпионаже

Понедельник, 28 октября 2019, 15:58

Специальная прокуратура Болгарии проводит досудебное расследование в отношении российского дипломата, подозреваемого в разведывательной деятельности на территории страны.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство БГНЕС.

Прокуратура установила, что начиная с середины сентября прошлого года российский дипломат в ранге первого секретаря посольства в Софии собирал на территории Болгарии информацию, которая имеет характер государственной тайны, для передачи ее в Москву.

Было установлено, что почти год дипломат собирал разведывательную информацию, проводил регулярные конспиративные встречи с гражданами Болгарии, в том числе высокими, имеющих доступ к государственной тайне, которая касается Болгарии, ЕС и НАТО. За предоставленную информацию он предлагал материальную помощь.

В соответствии с пунктом 1 статьи 31 Венской конвенции о дипломатических сношениях "дипломатический агент имеет иммунитет от уголовной юрисдикции принимающего государства".

По этой причине, несмотря на наличие оснований для его привлечения в качестве обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 1 УК Болгарии, уголовное производство в отношении гражданина РФ было прекращено по признакам ч. 1 ст. 3 УПК Болгарии ("чиновник, обладающий иммунитетом").

25 октября генеральный прокурор Сотир Цацаров официально сообщил министра иностранных дел о результатах расследования и действия прокуратуры.

Темы: БолгарияРосcияшпионаж
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