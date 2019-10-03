Новые приходы присоединились к ПЦУ

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Четверг, 3 октября 2019, 02:57

На протяжении сентября четыре религиозные общины завершили официальный процесс присоединения к Православной церкви Украины.

Источник: Facebook ПЦУ.

"4 религиозные общины на Сумщине, Закарпатье, в Ривненской и Винницкой областях на протяжении прошлого месяца завершили официальный процесс присоединения к Православной церкви Украины. Постепенно, но уверенно наша церковная семья увеличивается и крепнет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по состоянию на сегодня ПЦУ насчитывает 7 000 приходов.

"Благодарны нашим верующим за доверие и утверждение надежды на объединение всего украинского православия. Наша Церковь открыта для всех", - отметили в ПЦУ.

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Напомним:

  • 15 декабря 2018 года украинские церкви объединились в единую Православную церковь Украины, ее возглавил митрополит Эпифаний. Представители Российской православной церкви (УПЦ МП) преимущественно отказались признать ее, но отдельные приходы переходят в ПЦУ.
  • 5 января 2019 года в Стамбуле подписали томос об автокефалии украинской церкви – и 6 января патриарх Варфоломей передал его митрополиту Киевскому и всей Украины Епифанию.



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Темы: церковь Киев


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