Новые приходы присоединились к ПЦУ

На протяжении сентября четыре религиозные общины завершили официальный процесс присоединения к Православной церкви Украины.

Источник: Facebook ПЦУ.

"4 религиозные общины на Сумщине, Закарпатье, в Ривненской и Винницкой областях на протяжении прошлого месяца завершили официальный процесс присоединения к Православной церкви Украины. Постепенно, но уверенно наша церковная семья увеличивается и крепнет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по состоянию на сегодня ПЦУ насчитывает 7 000 приходов.

"Благодарны нашим верующим за доверие и утверждение надежды на объединение всего украинского православия. Наша Церковь открыта для всех", - отметили в ПЦУ.

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Автокефалия Православной церкви Украины: как это было

Напомним:

15 декабря 2018 года украинские церкви объединились в единую Православную церковь Украины, ее возглавил митрополит Эпифаний. Представители Российской православной церкви (УПЦ МП) преимущественно отказались признать ее, но отдельные приходы переходят в ПЦУ.

5 января 2019 года в Стамбуле подписали томос об автокефалии украинской церкви – и 6 января патриарх Варфоломей передал его митрополиту Киевскому и всей Украины Епифанию.





