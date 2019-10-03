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ФБР через Facebook ищет русскоговорящих информаторов

Четверг, 3 октября 2019, 11:45

Федеральное бюро расследований (ФБР) запустило в социальной сети Facebook рекламу с картинками на русском языке, с призывом делиться со спецслужбой информацией о возможных угрозах безопасности.

Источник: facebook-страница FBI – Federal Bureau of Investigation

Детали: ФБР разместило в социальной сети facebook 3 платных объявления на английском языке с призывом к общественности сообщать спецслужбе информацию о вероятных угрозах. При этом к объявлениям прикреплены изображения с надписями на русском языке.

 

Дословно в рекламных объявлениях ФБР: "ФБР собирает лучшие разведданные для борьбы с угрозами, используя информацию, предоставленную общественностью. Если у вас есть информация, которая может помочь ФБР, посетите нас".

 

На одном из таких изображений написано на русском языке: "Время наводить мосты", на другом – "Не пора ли вам сделать свой ход?". Еще одно изображение содержит надпись на русском языке с ошибками: "Ради вашего будущего ради будущего, вашй семъи!".

 

Напомним:

  • В сентябре 2017 года в аккаунте ЦРУ в Twitter появилось похожее объявление о поиске сотрудников-лингвистов со знанием русского языка с прикрепленным изображением с надписью на русском языке: "Знаете ли вы, что можете сделать в качестве сотрудника-лингвиста ЦРУ? Раскрыть правду".

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Темы: СШАсоцсетиРосcия
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