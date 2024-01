ЦРУ ищет русскоговорящих сотрудников по объявлению в Twitter

В аккаунте ЦРУ в Twitter появилось объявление о поиске сотрудников-лингвистов со знанием русского языка.

Об этом пишет DW.com.

Кандидаты должны быть гражданами США. Им обещают зарплату от 56 тысяч долларов в год.

Speak Russian?

US citizen with a college degree?

Interest in national security?



Your skills are needed here.https://t.co/acebqeWxty pic.twitter.com/nxWJdNt9gw