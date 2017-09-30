ЦРУ ищет русскоговорящих сотрудников по объявлению в Twitter
В аккаунте ЦРУ в Twitter появилось объявление о поиске сотрудников-лингвистов со знанием русского языка.
Об этом пишет DW.com.
Кандидаты должны быть гражданами США. Им обещают зарплату от 56 тысяч долларов в год.
Speak Russian?— CIA (@CIA) 29 вересня 2017 р.
US citizen with a college degree?
Interest in national security?
Your skills are needed here.https://t.co/acebqeWxty pic.twitter.com/nxWJdNt9gw
"Говорите по-русски? Гражданин США с высшим образованием? Интересуетесь нацбезопасностью? Ваши навыки нужны здесь", - говорится в сообщении.
ЦРУ предлагает американским гражданам, владеющим русским на продвинутом уровне, близком к носителям языка, две вакансии - офицера-переводчика в управлении операциями и инструктора по иностранному языку.
Near-native foreign language proficiency?— CIA (@CIA) 29 вересня 2017 р.
DO Language Officer: https://t.co/s0ktJNosgp
Language Instructor: https://t.co/YNDIArUrkn
В первом случае годовая зарплата может составить от 62 до 103 тысяч долларов, во втором - от 56 до 161 тысячи долларов.