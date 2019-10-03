В Умани задержали чиновников-взяточников, которые наживались на празднике хасидов
Служба безопасности задержала должностных лиц коммунального предприятия Умани за вымогательство денег во время иудейского праздника Рош Ха Шана, на который в город съезжаются десятки тысяч паломников-хасидов.
Источник: СБУ.
Дословно: "Руководитель и старший инспектор одного из коммунальных предприятий Умани Черкасской области надеялись "заработать" на праздновании иудейского праздника. Чиновники требовали от иностранца 400 долларов за разрешение на беспрепятственную торговлю и установку баннеров в районе проведения иудейского праздника Рош Ха Шана".
Детали: Злоумышленников задержали во время получения взятки недалеко от рабочего места.
По данному факту открыто уголовное производство, продолжаются неотложные следственные действия.
Решается вопрос о сообщении фигурантам дела о подозрении и избрании меры пресечения.
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Напомним:
- Государственная пограничная служба сообщала, что в Украину на празднование Рош ха-Шана прибыли более 24 700 паломников-хасидов.