Служба безопасности задержала должностных лиц коммунального предприятия Умани за вымогательство денег во время иудейского праздника Рош Ха Шана, на который в город съезжаются десятки тысяч паломников-хасидов.

Источник: СБУ.

Дословно: "Руководитель и старший инспектор одного из коммунальных предприятий Умани Черкасской области надеялись "заработать" на праздновании иудейского праздника. Чиновники требовали от иностранца 400 долларов за разрешение на беспрепятственную торговлю и установку баннеров в районе проведения иудейского праздника Рош Ха Шана".

Детали: Злоумышленников задержали во время получения взятки недалеко от рабочего места.

По данному факту открыто уголовное производство, продолжаются неотложные следственные действия.

Решается вопрос о сообщении фигурантам дела о подозрении и избрании меры пресечения.

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Напомним: