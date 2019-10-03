Досрочные выборы: Зеленскому мешают 4 препятствия

Президент Владимир Зеленский не может объявить досрочные местные выборы по всей стране через четыре проблемы.

Источник: статья УП "Замена мэров и "формула Штайнмайера". Как Зеленский готовит местные выборы".

Дословно: "Владимир Зеленский хотел бы заменить власть на всех уровнях, но его Зе!Команда не уверена, что на местах это удастся сделать только за счет бренда "Слуги народа", как это произошло на выборах в парламент".

Детали: Первая проблема – то, что местные выборы отличаются от парламентских тем, что нардеп на местах воспринимается как нечто чуждое и далекое, а мэр города или села – как близкий человек, который здесь живет давно и заботится о благосостоянии.

Поэтому здесь волна "зеленого вау-эффекта" может не сработать.

Вторая проблема Зе!Команды, которая оттягивает местные выборы, – кадровый голод.

Отмечается, что у Зеленского "короткая скамейка запасных" даже на самом высоком уровне, а на уровне регионов ее вообще нет.

В огромной части городов у "Слуги народа" все еще нет своих кандидатов на должности городских голов, а партийная структура до сих пор находится в эмбриональном состоянии.

Особенно трудно будет конкурировать "слугам" в крупных городах: Харькове, Одессе, Днепре и Киеве.

Третья глобальная проблема – временные рамки. Следующие очередные местные выборы в Украине, по Конституции, должны состояться в последнее воскресенье октября 2020 года. И проведение где-то или по всей стране досрочных выборов не отменяет проведение этих очередных в октябре 2020-го.

Четвертой проблемой является война на Донбассе и вопрос проведения выборов на временно оккупированных территориях.

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