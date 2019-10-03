Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Досрочные выборы: Зеленскому мешают 4 препятствия

Четверг, 3 октября 2019, 15:00

Президент Владимир Зеленский не может объявить досрочные местные выборы по всей стране через четыре проблемы.

Источник: статья УП "Замена мэров и "формула Штайнмайера". Как Зеленский готовит местные выборы".

Дословно: "Владимир Зеленский хотел бы заменить власть на всех уровнях, но его Зе!Команда не уверена, что на местах это удастся сделать только за счет бренда "Слуги народа", как это произошло на выборах в парламент".

Детали: Первая проблема – то, что местные выборы отличаются от парламентских тем, что нардеп на местах воспринимается как нечто чуждое и далекое, а мэр города или села – как близкий человек, который здесь живет давно и заботится о благосостоянии.

Поэтому здесь волна "зеленого вау-эффекта" может не сработать.

Вторая проблема Зе!Команды, которая оттягивает местные выборы, – кадровый голод.

Отмечается, что у Зеленского "короткая скамейка запасных" даже на самом высоком уровне, а на уровне регионов ее вообще нет.

В огромной части городов у "Слуги народа" все еще нет своих кандидатов на должности городских голов, а партийная структура до сих пор находится в эмбриональном состоянии.

Особенно трудно будет конкурировать "слугам" в крупных городах: Харькове, Одессе, Днепре и Киеве.

Третья глобальная проблема – временные рамки. Следующие очередные местные выборы в Украине, по Конституции, должны состояться в последнее воскресенье октября 2020 года. И проведение где-то или по всей стране досрочных выборов не отменяет проведение этих очередных в октябре 2020-го.

Четвертой проблемой является война на Донбассе и вопрос проведения выборов на временно оккупированных территориях.  

Предыстория:

  • В сентябре в "Слуге народа" допускали возможность проведения досрочных местных выборов в "проблемных" городах.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: виборыместная властьЗеленский
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Минобороны думает присылать повестки "по электронке", в том числе и за границу – Умеров

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

фотоВедущий 24 канала решил не возвращаться в Украину после саммита ЕС

Все новости...
виборы
Премьер Польши подтвердил планы об одновременных выборах и референдуме по миграции
Россия может отложить "выборы" на оккупированных территориях, если ситуация ухудшится − ЦИК
Потенциальный кандидат в президенты США приехал в Украину и встретился с Зеленским
Последние новости
16:14
Украина по запросу Польши помогла стабилизировать энергосеть
15:53
Минобороны думает присылать повестки "по электронке", в том числе и за границу – Умеров
15:35
фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам
15:20
На Львовщине проживает самое большое в Украине стадо бизонов
15:17
Российского певца Иракли не пустили в Молдову
14:55
Мэр Лондона решил таки передать Украине авто, о которых просил Кличко
14:46
Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши
14:30
Во Франции более 700 работников Airbus Atlantic отравились на предрождественском ужине
14:14
обновлено от 13:45Возле Днепра сбили российскую ракету
14:10
В 2023 году США не оправдали негативных экономических прогнозов
Все новости...
Реклама: