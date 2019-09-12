В "Слуге народа" допускают досрочные местные выборы

После завершения процесса формирования местных общин, возможны досрочные местные выборы в нескольких областях.

Источник: интервью заместителя председателя Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, депутата "Слуги народа" Александра Качуры Украинской правде.

Прямая речь: "По поводу возможных местных выборов, то я все же хотел бы, чтобы процесс децентрализации завершился, а только после этого, думаю, выборы будут возможны".

Детали:Такой ответ Качура дал на вопрос, означают ли изменения в составе ЦИК, что украинцев ждут какие-то внеочередные выборы.

Он предположил, что процесс децентрализации может завершиться весной.

"Я не исключаю такой вариант, потому что если процесс децентрализации завершится, все общины будут сформированы, тогда понятно, что логична перезагрузка. Но есть много регионов, и я об этом говорил и руководству нашей партии, и Офису президента, которые следует перезагрузить сейчас", - сказал Качура.

Он не сообщил, о каких именно регионах идет речь, заявив лишь, что, например, на Сумщине есть такой проблемный город.

На уточняющий вопрос, идет ли речь также об Одессе, Харькове, Луцке и Киеве, Качура только подтвердил, что считает эти города "проблемными"

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