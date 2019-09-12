В "Слуге народа" допускают досрочные местные выборы
После завершения процесса формирования местных общин, возможны досрочные местные выборы в нескольких областях.
Источник: интервью заместителя председателя Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, депутата "Слуги народа" Александра Качуры Украинской правде.
Прямая речь: "По поводу возможных местных выборов, то я все же хотел бы, чтобы процесс децентрализации завершился, а только после этого, думаю, выборы будут возможны".
Такой ответ Качура дал на вопрос, означают ли изменения в составе ЦИК, что украинцев ждут какие-то внеочередные выборы.
Детали: Он уточнил, что процесс децентрализации может завершиться весной.
"Я не исключаю такой вариант, потому что если процесс децентрализации завершится, все общины будут сформированы, тогда понятно, что логична перезагрузка. Но есть много регионов, и я об этом говорил и руководству нашей партии, и Офису президента, которые следует перезагрузить сейчас", - сказал Качура.
Он не уточнил, о каких именно регионах идет речь, заявив лишь, что, например, на Сумщине есть такой проблемный город.
На уточняющий вопрос, идет ли речь также об Одессе, Харькове, Луцке и Киеве, Качура только подтвердил, что считает эти города "проблемными"
Напоминаем:
- 9 сентября стало известно, что президент Владимир Зеленский направил парламент представление о досрочном прекращении полномочий ЦИК.
- В представлении он указывает, что комиссия "неоднократно проявляла недостаточную взвешенность или даже политическую предвзятость". В доказательство этому он приводит решение ЦИК об отказе в регистрации 28 кандидатов в народные депутаты.
- Верховная Рада может рассмотреть представление президента Владимира Зеленского о досрочном прекращении полномочий членов ЦИК в четверг, 12 сентября.
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