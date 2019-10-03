Разумков – нардепам: Не надо удовлетворять физиологические потребности в зале Рады

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Четверг, 3 октября 2019, 18:04

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков призвал народных депутатов не есть, не курить и не "удовлетворять любые физиологические потребности" в сессионном зале парламента.

Источник: заседание Верховной Рады

Прямая речь: "Ко мне обратились народные депутаты со следующей просьбой: первое - зал Верховной Рады - это не столовая, это не место для курения. Включая Iqos... Я не видел в зале табличек "Iqos friendly". Так же я обращаюсь ко всем: в зале Верховной Рады не надо удовлетворять любые другие физиологические потребности".

Детали: Указанное заявление народные депутаты встретили смехом и криками.

Что было ранее: Объективы тех, кто наблюдает за сессионным залом в ложе прессы, зафиксировали в частности, как нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский ходил по залу Рады с судочком и что-то ел. А депутат фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Илья Кива вообще попался на не очень приличном поведении 2 октября в Раде.

Валентина Романенко, УП

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Темы: Верховная Рада курьез


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