На выборах в ОРДЛО должны быть украинские кандидаты и СМИ – Зеленский

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Четверг, 3 октября 2019, 19:02

Президент Владимир Зеленский уверяет, что выборы на неподконтрольной Киеву территории Донбасса могут пройти по украинскому законодательству.

Об этом он сказал в своем обращении в четверг.

Президент еще раз подчеркнул, что "Формула Штайнмайера" не означает, что Украина признает аннексию Крыма и отказывается от Донбасса.

"Предусматривает ли она (формула - ред.), что выборы на Донбассе пройдут завтра и под дулом пулеметов? Нет. Почему три года назад предыдущий президент Украины заявлял о начале работы по имплементации этой формулы? Неужели он хотел предать Украину? Эта формула говорит только об одном – когда должен заработать так называемый закон об особом статусе Донбасса. В частности, после проведения там местных выборов, которые пройдут по Конституции Украины, законодательством Украины и после публикации отчета ОБСЕ о том, что выборы прошли в соответствии с международными демократическими стандартами. Вот с чем согласилась Украины в Минске", - сказал Зеленский.

Он отметил, что Киев не подписывал никаких документов с представителями так называемых "ДНР" и "ЛНР".

"Далее состоится встреча в "нормандском формате" вместе с президентом Франции, канцлером Германии и президентом Российской федерации, где мы обсудим пути прекращения войны в Донбассе", - сказал он.

Зеленский заявил, что его позиция относительно проведения выборов "совпадает с позицией всех украинцев".

"Мы все понимаем, что Донбасс это Украина и там должен воцариться мир, состояться полное прекращение огня, вывод иностранных военных формирований. Мы все понимаем, что на российско-украинской границе с нашей стороны должны быть украинские пограничники, должен произойти обмен пленными... и проведение выборов должно состояться не под дулами пулеметов, а по украинскому законодательству, с доступом кандидатов от украинских политических сил, украинских средств массовой информации и международных наблюдателей, с возможностью реализации своего избирательного права всеми внутренне перемещенными лицами", - сказал Зеленский, добавив, что об этом все будет идти речь на встрече в "нормандском формате".

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Напомним:

  • 1 октября президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина согласовала так называемую "формулу Штайнмайера" по выборам в оккупированном Донбассе и объяснил, почему не следует ее бояться.
  • 20 сентября глава МИД Украины Вадим Пристайко раскрыл текст договоренности, которая заменила "формулу Штайнмайера".

Александр Шумилин, УП

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Темы: Зеленский виборы


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