Отопительный сезон в Днепре под угрозой – "Нафтогаз"

НАК "Нафтогаз Украины" сообщает, что отопительный сезон в некоторых населенных пунктах Днепропетровской области под угрозой.

Источник: пресс-служба "Нафтогаза"

Дословно: "НАК предупреждает жителей города Днепр, Пятихатки, пгт Софиевка, села Лиховка и села Саксагань, которым поставляют тепло предприятия КП "Днепротеплоэнерго": ГП "Софиивкатеплоенерго", ГП "Схидтеплоенерго" и ГП "Пивденьтепломережа", о возможном срыве начала отопительного сезона из-за бездействия местной власти".

Детали: Сообщается, что предприятия обратились к НАК, чтобы заключить договоров о поставках газа, однако компании используют котельные, которые эксплуатировали предшественники, которые накопили значительные долги перед "Нафтогазом".

В НАК пишут, что по ст. 22 закона "О теплоснабжении" эти предприятия обязаны были для заключения договора перевести на себя долги предшественников, но они категорически отказались.

Также "Нафтогаз" заявляет, что Днепропетровскую ОГА, Днепропетровский облсовет, которой и принадлежат эти производители тепла, предупредили о возможном срыве отопительного сезона.

Отмечается, что Кабмин и министерство развития общин и территорий также знает о вероятности срыва отопительного сезона.

Напомним: