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В Совете Европы раскритиковали местные выборы в России

Четверг, 31 октября 2019, 16:15

В Совете Европы отметили необходимость обеспечения доступа всех независимых кандидатов к местным выборам в России.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Укринформ", об этом говорится в докладе Конгресса местных и региональных советов Совета Европы, заседание которого идет 29-31 октября в Страсбурге.

"Российские местные выборы: все кандидаты должны иметь равный доступ к реализации избирательных прав", - отмечается в документе.

Отмечается также, что в РФ не соблюли принципов Совета Европы о проведении местных выборов.

В докладе говорится о недостаточном уровне внимания к публичным проблемам в контексте ответственности органов местного самоуправления, недостаточности финансовых ресурсов для таких властей, а также нечетком распределении полномочий на разных уровнях управления.

"Более того, выражается обеспокоенность относительно доступа к избирательных прав в России, в частности, ограничение свободы независимых кандидатов в баллотировании на местных и региональных выборах", - заявили в конгрессе.

Отдельно в документе отмечается нарушениях, имевших место во время проведения выборов в Московскую городскую думу.

Темы: Росcия
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