Белорусского шпиона освободили из-под стражи перед встречей Зеленского и Лукашенко

Новозаводской суд Чернигова освободил из-под стражи под личное обязательство гражданина Беларуси Юрия Политику, которого обвиняют в шпионаже в пользу своей страны.

Источник: Радио Свобода

Детали: Политика обвиняется в сборе информации в пользу "неопределенного государственного органа Беларуси"

По сообщению адвоката Тараса Герелюка, соответствующее решение было принято 3 октября в результате рассмотрения его ходатайства.

В августе этого года суд уже выносил решение о возможности освобождения Политики при условии внесения залога в размере 576,3 тысяч гривен, однако эту сумму никто не платил.

Адвокат белоруса утверждает, что освобождение произошло под личное обязательство.

Герелюк добавил, что Политика может жить где угодно и имеет право выезда.

Напомним:

На 4 октября в Житомире запланирована встреча президента Украины Владимира Зеленского с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

Предыстория: