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Белорусского шпиона освободили из-под стражи перед встречей Зеленского и Лукашенко

Пятница, 4 октября 2019, 01:05

Новозаводской суд Чернигова освободил из-под стражи под личное обязательство гражданина Беларуси Юрия Политику, которого обвиняют в шпионаже в пользу своей страны.

Источник: Радио Свобода

Детали: Политика обвиняется в сборе информации в пользу "неопределенного государственного органа Беларуси"

По сообщению адвоката Тараса Герелюка, соответствующее решение было принято 3 октября в результате рассмотрения его ходатайства.

В августе этого года суд уже выносил решение о возможности освобождения Политики при условии внесения залога в размере 576,3 тысяч гривен, однако эту сумму никто не платил.

Адвокат белоруса утверждает, что освобождение произошло под личное обязательство.

Герелюк добавил, что Политика может жить где угодно и имеет право выезда.

Напомним:

  • На 4 октября в Житомире запланирована встреча президента Украины Владимира Зеленского с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

Предыстория:

  • Гражданина Беларуси Юрия Политику задержали летом 2017 в ходе спецоперации СБУ. Во время задержания у него обнаружили файл с картой размещения военных подразделений в зоне АТО.
  • Весной 2018 суд в Чернигове начал рассмотрение дела белоруса.
  • Через четыре месяца после ареста Политики в Беларуси задержали украинского журналиста Павла Шаройка и обвинили в шпионаже.
  • Процессы над Политикой и Шаройком происходили почти синхронно.
  • В феврале 2018 Верховный суд Беларуси приговорил Шаройко до восьми лет лишения свободы за шпионаж. Об этом стало известно только в мае.
  • В сентябре 2019 года Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что готов на взаимной основе решить вопрос с помилованием осужденного в Беларуси за шпионаж украинца Павла Шаройко в обмен на обвиняемого в Украине белорусского гражданина Юрия Политику.

Украинская правда
Темы: БеларусьЛукашенкоЗеленскийСБУ
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