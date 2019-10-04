Белорусского шпиона освободили из-под стражи перед встречей Зеленского и Лукашенко
Новозаводской суд Чернигова освободил из-под стражи под личное обязательство гражданина Беларуси Юрия Политику, которого обвиняют в шпионаже в пользу своей страны.
Источник: Радио Свобода
Детали: Политика обвиняется в сборе информации в пользу "неопределенного государственного органа Беларуси"
По сообщению адвоката Тараса Герелюка, соответствующее решение было принято 3 октября в результате рассмотрения его ходатайства.
В августе этого года суд уже выносил решение о возможности освобождения Политики при условии внесения залога в размере 576,3 тысяч гривен, однако эту сумму никто не платил.
Адвокат белоруса утверждает, что освобождение произошло под личное обязательство.
Герелюк добавил, что Политика может жить где угодно и имеет право выезда.
Напомним:
- На 4 октября в Житомире запланирована встреча президента Украины Владимира Зеленского с белорусским коллегой Александром Лукашенко.
Предыстория:
- Гражданина Беларуси Юрия Политику задержали летом 2017 в ходе спецоперации СБУ. Во время задержания у него обнаружили файл с картой размещения военных подразделений в зоне АТО.
- Весной 2018 суд в Чернигове начал рассмотрение дела белоруса.
- Через четыре месяца после ареста Политики в Беларуси задержали украинского журналиста Павла Шаройка и обвинили в шпионаже.
- Процессы над Политикой и Шаройком происходили почти синхронно.
- В феврале 2018 Верховный суд Беларуси приговорил Шаройко до восьми лет лишения свободы за шпионаж. Об этом стало известно только в мае.
- В сентябре 2019 года Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что готов на взаимной основе решить вопрос с помилованием осужденного в Беларуси за шпионаж украинца Павла Шаройко в обмен на обвиняемого в Украине белорусского гражданина Юрия Политику.