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Лукашенко готовий помилувати українця Шаройко в обмін на білоруса Політику

Четвер, 26 вересня 2019, 14:26

Президент Білорусі Олександр Лукашенко готовий на взаємній основі вирішити питання з помилуванням засудженого в Білорусі за шпигунство українця Павла Шаройко в обмін на обвинуваченого в Україні білоруського громадянина Юрія Політику.

Джерело: державне інформагентство Білорусі Белта

Пряма мова Лукашенко: "Багато розмов про цих затриманих. Хоча на цю тему я з Порошенком вів розмову. Я йому показую: ось документи: відео, аудіозаписи по вашому хлопцю. Звання його - полковник. Я Петру Порошенку кажу: слухай, що ти хочеш про нас знати? Я тобі все сам розповім-покажу, документи передам. Навіщо ховатися в посольстві? Це ж негативно впливає на наші стосунки".

Деталі: Щодо білоруса Юрія Політики, якого в Україні підозрюють у шпигунстві, за словами Лукашенка, вони з Порошенком домовилися про взаємне помилування цих людей, але він не виконав обіцянки.

Пряма мова Лукашенко: "Ми домовилися з Порошенком: ви хочете засудити Політику, так судіть його, а ми засудимо Шаройко. Ну і не будемо ... Шкода людей. Про обмін мова не йде. Я відразу ж помилую цю людину. Все. Домовилися. Ми передали справа в суд, засудили його. Я готовий його помилувати. Порошенко пообіцяв - нічого не зробив. Навіть в суд не направив матеріали, тому що їх немає.

Навіть якщо вони є, ми ж домовилися з тобою (з Порошенком - ред.). Я Порошенко кажу: давайте зробимо, це отруює наші відносини, і люди неправильно розуміють. "Саша, все, вирішено, вирішуємо" (були слова Порошенко. - ред.). Чому не вирішується до сих пір?"

Деталі: Говорячи про Шаройко, Лукашенко розповів, що він в Білорусі, живе, як на курорті. Він додав, що готовий виконати свої обіцянки, якщо українська сторона виконає свої. Головне для Лукашенка вирішити це питання.

Нагадаємо:

  • 17 листопада 2017 року стало відомо, що в Білорусі затримали кореспондента "Українського радіо" Павла Шаройка за підозрою в шпигунстві.
  • 27 листопада Шаройку було пред'явлено звинувачення за статтею "шпигунство".
  • У лютому 2018 року Верховний суд Білорусі засудив Шаройка до восьми років позбавлення волі за шпигунство. Про це стало відомо тільки в травні.
  • КДБ Білорусії заявляв, що українця можуть помилувати.
  • Документи Шаройка передали в комісію з помилування при президенті Олександра Лукашенка в жовтні 2018 року.
  • У свою чергу в Україні також за звинуваченням у шпигунстві судять 33-річного громадянина Білорусі Юрія Політику.

Українська правда

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Теми: БілорусьУкраїнаЛукашенкоЗеленськийПорошенко
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