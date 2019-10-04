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Вопрос статуса ОРДЛО не будут выносить на референдум – депутат "Слуги народа"

Пятница, 4 октября 2019, 02:55

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдан Яременко заявил, что законопроект об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей будет рассматриваться в комитетах парламента.

Источник: выступление Яременко в эфире программы "Право на власть"

Прямая речь: "Закона о референдуме нет, но в то же время существующие процедуры рассмотрения законопроектов в парламенте в комитетах, которые открыты для любого, вполне позволяют держать всех граждан Украины хорошо осведомленными в том, что происходит."

Напомним:

  • 3 октября президент Владимир Зеленский заявил, что будет разработан новый закон о так называемом особом статусе Донбасса.

Предыстория:

  • Год назад, 4 октября, народные депутаты поддержали пролонгацию закона №9153 об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей до 31 декабря 2019 года.
  • Документ предусматривает, что особый порядок местного самоуправления в отдельных районах Донбасса вступает в силу только после выполнения всех условий, изложенных в статье 10 закона (об особом порядке местного самоуправления), в том числе в части, касающейся вывода всех незаконных вооруженных формирований, их военной техники, а также боевиков и наемников с территории Украины.
  • Закон об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО был принят в сентябре 2014 года, вступил в силу 18 октября 2014 сроком на 3 года.

Украинская правда

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Темы: ЗеленскийОРДЛОвиборыДонбасс
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