Вопрос статуса ОРДЛО не будут выносить на референдум – депутат "Слуги народа"

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдан Яременко заявил, что законопроект об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей будет рассматриваться в комитетах парламента.

Источник: выступление Яременко в эфире программы "Право на власть"

Прямая речь: "Закона о референдуме нет, но в то же время существующие процедуры рассмотрения законопроектов в парламенте в комитетах, которые открыты для любого, вполне позволяют держать всех граждан Украины хорошо осведомленными в том, что происходит."

Напомним:

3 октября президент Владимир Зеленский заявил, что будет разработан новый закон о так называемом особом статусе Донбасса.

Предыстория: