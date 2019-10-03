Зеленский обещает новый закон об особом статусе Донбасса

Президент Владимир Зеленский заявил, что будет разработан новый закон о так называемом особом статусе Донбасса.

Источник: обращение президента

Прямая речь Зеленского: "Будет ли там (на встрече в "нормандском формате" - ред.) подписывается новый закон об особом статусе (Донбасса - ред.)? Нет. Этот закон действует до 31 декабря 2019 года".

"Будет новый закон. Будем ли мы его сами разрабатывать и быстро принимать? Нет. Мы напишем его вместе в сотрудничестве и публичном обсуждении со всем украинским обществом, не пересекая ни одной "красной линии". Так что никакой капитуляции. Никакой сдачи национальных интересов Украины. Никаких договорняков и глобальных шагов без согласия народа Украины".

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