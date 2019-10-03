Зеленский обещает новый закон об особом статусе Донбасса
Президент Владимир Зеленский заявил, что будет разработан новый закон о так называемом особом статусе Донбасса.
Источник: обращение президента
Прямая речь Зеленского: "Будет ли там (на встрече в "нормандском формате" - ред.) подписывается новый закон об особом статусе (Донбасса - ред.)? Нет. Этот закон действует до 31 декабря 2019 года".
"Будет новый закон. Будем ли мы его сами разрабатывать и быстро принимать? Нет. Мы напишем его вместе в сотрудничестве и публичном обсуждении со всем украинским обществом, не пересекая ни одной "красной линии". Так что никакой капитуляции. Никакой сдачи национальных интересов Украины. Никаких договорняков и глобальных шагов без согласия народа Украины".
Предыстория:
- Год назад, 4 октября, народные депутаты поддержали пролонгацию закона №9153 об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей до 31 декабря 2019 года.
- Документ предусматривает, что особый порядок местного самоуправления в отдельных районах Донбасса вступает в силу только после выполнения всех условий, изложенных в статье 10 закона (об особом порядке местного самоуправления), в том числе в части, касающейся вывода всех незаконных вооруженных формирований, их военной техники, а также боевиков и наемников с территории Украины.
- Закон об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО был принят в сентябре 2014 года, вступил в силу 18 октября 2014 сроком на 3 года.
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