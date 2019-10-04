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Помощник президента Ермак имеет бизнес-связи с россиянином – "Схемы"

Пятница, 4 октября 2019, 03:49

Помощник президента Владимира Зеленского Андрей Ермак сотрудничает с россиянином Рахамимом Эммануиловим, который имеет связи с российскими властями.

Источник: расследование "Схемы: Коррупция в деталях" на Радио Свобода

Детали: Эммануилов через российский "Интерпромбанк" имеет связи с членом правящей партии "Единая Россия" и сенатором от Камчатки Валерием Пономаревым, зятем заместителя аппарата правительства России Сергеем Приходько и  с однокурсником президента Владимира Путина Ильгамом Рагимовым через свою религиозную общину. 

По словам самого Ермака, Эммануилов – знакомый его отца. 20 лет назад он помог ему в регистрации компании на территории Украины, которая должна заниматься консультационной деятельностью в торговле. Никакая хозяйственная деятельность через эту компанию в результате не велась. А общались Ермак с Эммануиловим десять лет назад.

Однако по информации "Схем" помощник президента и знакомый отца являются соучредителями двух компаний. Действительно, одна из них с 1999 года не показывала доходов. Другая, за 12 лет существования, заработала почти 40 миллионов гривен.

Знать больше: Богдан, Шефир, Ермак. Как работают самыt главные люди в Офисе президента

Напомним:

  • Андрей Ермак – помощник президента Владимира Зеленского. В команде его Офиса занимается международным направлением. В частности он возглавлял украинскую часть группы по обмену пленными и летал за освобожденными украинцами в Москву.
  • Также Ермак фигурирует в деле возможного давления президента США Дональда Трампа на Зеленского по поводу расследования против сына Джо Байдена, политического конкурента Трампа.

Украинская правда

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Темы: ЗеленскийОфис президентаРосcиябизнесАндрей Ермак
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