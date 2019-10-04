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Вятрович увидел проявления "малоросса" в Зеленском

Пятница, 4 октября 2019, 11:19

Бывший директор Института национальной памяти Владимир Вятрович считает, что президент Владимир Зеленский далек от украинской культуры и проявляет себя как "малоросс".

Источник: Вятрович в эфире программы Bihus.Info "Ролевые игры"

Прямая речь: "Его культурные подходы – абсолютно малороссийские и очень далеки от понимания украинской культуры. Является ли Зеленский малороссом как президент – пока рано говорить".

Детали: Вятрович считает, что признаки "малороссийства" Зеленского проявились уже в том, что в Бабьем Яру не было официальных мероприятий и Зеленский не был там в качестве президента.

"Это – отсутствие внимания к памяти, к важным вопросам, связанным с прошлым страны. Это - тоже основа малороссийства. У него еще есть возможность показать, что Зеленский-актер и Зеленский-президент – это немножко разные люди. Но хотелось бы, чтобы это делалось активнее и увереннее. Потому что такие ошибки, как с Бабьим Яром, – довольно заметны и очень вызывающи". – сказал он.

Историк назвал инфантилизмом то, что Зеленский 29 сентября появился в Бабьем Яру в частном порядке и только вечером, после общественного возмущения.

По мнению Вьятровича, президент должен был появиться там не в персональном порядке, а с официальными мероприятиями.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Зеленский
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