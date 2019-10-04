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Есть две версии почему упал самолет под Львовом, полиция открыла производство

Пятница, 4 октября 2019, 11:56
Есть две версии почему упал самолет под Львовом, полиция открыла производство

Самолет Ан-12 мог совершить аварийную посадку вблизи Львова из-за ошибки пилота или нехватки горючего, полиция открыла уголовное производство.

Источник: комментарией замминистра инфраструктуры Юрия Лавренюка в эфире телеканала "112 Украина", Нацполиция.

Прямая речь Лавренюка: "Сейчас рассматривается две версии. Первая - это то, что закончилось горючее, а второе - это ошибка пилота, потому что самолет выходил не на визуальный заход, а на инструментальный, поэтому то, что была плохая погода (а там на самом деле был очень сильный туман под Львовом), оно не влияет, и сейчас, на данный момент, все обстоятельства выясняются".

 

Дословно полиция: "По факту открыто уголовное производство по ч.3 ст.276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок до десяти лет".

Детали: На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и сотрудники других подразделений полиции Львовщины.

Что произошло ранее: 4 октября, около 7.10 при заходе на посадку исчез с радара транспортный самолет Ан-12. Через двадцать минут один из членов экипажа вышел на связь и сообщил, что самолет совершил аварийную посадку. В 7:46 самолет Ан-12 обнаружили на расстоянии 1,5 км от взлетно-посадочной полосы Международного аэропорта "Львов" имени Даниила Галицкого в Пустомытовском районе. По предварительным данным, погибли 5 человек.

Украинская правда
Темы: Львовавиакатастрофы
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