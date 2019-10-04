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У самолета Ан-12 закончилось топливо, 5 погибших – министр

Пятница, 4 октября 2019, 09:45
У самолета Ан-12 закончилось топливо, 5 погибших – министр

Самолет Ан-12 совершил аварийную посадку вблизи Львова из-за того, что закончилось топливо, 5 человек погибли.

Источник: министр инфраструктуры Владислав Криклий в Facebook, ГСЧС в Львовской области, депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич в Facebook.

Прямая речь: "По предварительным данным, 3 погибших, 3 тяжело травмированных живых, 2 еще разыскивают, продолжается спасательная операция. Предварительно аварийная посадка осуществлена ​​в связи с окончанием топлива. Начато расследование".

Детали: Позже министр обновил свой пост, указав, что погибших уже пятеро.

Депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич сообщил, что на 10:00 на месте происшествия говорят о 5 погибших, 2 живых, которых достали из самолета, и 1 живого, которого не могут достать.

О 5 погибших сообщает и мэр Львова Андрей Садовый с места катастрофы.

По данным Зинкевича, в 10:05 достали третьего пострадавшего. Он в тяжелом состоянии.

Госслужба по чрезвычайным ситуациям сначала сообщала о 3 погибших и 3 травмированных, которых уже деблокировали из самолета и госпитализировали в медицинские учреждения Львова. Позже в ГСЧС также сообщили о 5 погибших. 

 

По данным Криклия, во время выполнения чартерного грузового рейса #UKL4050 самолет Ан-12 авиакомпании "Украина Аэроальянс", летевший по маршруту Вико (Испания) – Львов, совершил аварийную посадку на грунт в с. Сокольники, вблизи аэродрома. 

 
Фото ГСЧС

По предварительной информации, на его борту были 7 членов экипажа и 1 сопровождающий груза. 

 
Фото ГСЧС

Что было раньше: Утром 4 октября транспортный самолет Ан-12 исчез с радаров при заходе на посадку, а позже аварийно сел неподалеку от Львова.  

Украинская правда

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Темы: Львовавиакатастрофы
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