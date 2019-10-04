У самолета Ан-12 закончилось топливо, 5 погибших – министр

Самолет Ан-12 совершил аварийную посадку вблизи Львова из-за того, что закончилось топливо, 5 человек погибли.

Источник: министр инфраструктуры Владислав Криклий в Facebook, ГСЧС.

Прямая речь: "По предварительным данным, 3 погибших, 3 тяжело травмированных живых, 2 еще разыскивают, продолжается спасательная операция. Предварительно аварийная посадка осуществлена ​​в связи с окончанием топлива. Начато расследование".

Детали: Позже министр обновил свой пост, указав, что погибших уже пятеро.

В то же время Госслужба по чрезвычайным ситуациям сейчас сообщает о 3 погибших и 3 травмированных, которых уже деблокировали из самолета и госпитализировали в медицинские учреждения Львова.

По данным Криклия, во время выполнения чартерного грузового рейса #UKL4050 самолет Ан-12 авиакомпании "Украина Аэроальянс", летевший по маршруту Вико (Испания) – Львов, совершил аварийную посадку на грунт в с. Сокольники, вблизи аэродрома.

По предварительной информации, на его борту были 7 членов экипажа и 1 сопровождающий груза.

Что было раньше: Утром 4 октября транспортный самолет Ан-12 исчез с радаров при заходе на посадку, а позже аварийно сел неподалеку от Львова.