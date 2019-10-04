У врача-трансплантолога изъяли почти миллион долларов, объявлено подозрение

1052 просмотра
Пятница, 4 октября 2019, 13:07

В результате обысков у заведующего отдела трансплантации и хирургии печени Национального института трансплантологии имени Шалимова изъяли примерно миллион долларов наличных, ему объявлено подозрение.

Источник: пресс-секретарь столичной прокуратуры Надежда Максимец

Прямая речь: "840 тысяч долларов США были изъяты вчера с банковской ячейки врача-трансплантолога, задержанного на взятке. С учетом всех обысков общая сумма полученных средств составляет около 1 млн долларов США".

 

Детали: По словам Максимец, врачу вручили уведомление о подозрении по ч. 4 ст. 368 УК Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом в особо крупном размере).

Прокуратура обратилась в суд с ходатайством об избрании меры пресечения - содержание под стражей с альтернативой залога около 3 миллионов гривен.

Что произошло ранее: 3 октября стало известно, что прокуратура совместно с СБУ и полицией задержали в Киеве на взятке в 20 000 долларов заведующего отделом трансплантации и хирургии печени Национального института трансплантологии НАМНУ.

В Минздраве отметили, что крайне взволнованы этой ситуацией и надеются на объективное и профессиональное расследование.

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: взятка Киев Минздрав


powered by lun.ua
Материалы по теме
"Двадцать тысяч долларов за печень": врач-трансплантолог погорел на взятке 3 октября 2019, 17:09
В Умани задержали чиновников-взяточников, которые наживались на празднике хасидов 3 октября 2019, 11:58
В Подольской РГА разоблачили коррупционную схему 30 сентября 2019, 20:35
Все новости
Главные новости
Рада утвердила новый состав ЦИК от Зеленского
Порошенко: Я услышал призыв Зеленского
У самолета Ан-12 закончилось топливо, 5 погибших – министр
В Конгрессе заслушали показания Волкера – CNN
Все новости
безопасность

Отравление бытовой химией у ребенка: что делать и как предотвратить

здоровье

Менструальный цикл: что есть и как тренироваться

Лайфхаки

Трудно просыпаться утром? 7 советов, которые облегчат вам жизнь

Поиск по сайту
Архив
Весь архів