В результате обысков у заведующего отдела трансплантации и хирургии печени Национального института трансплантологии имени Шалимова изъяли примерно миллион долларов наличных, ему объявлено подозрение.

Источник: пресс-секретарь столичной прокуратуры Надежда Максимец

Прямая речь: "840 тысяч долларов США были изъяты вчера с банковской ячейки врача-трансплантолога, задержанного на взятке. С учетом всех обысков общая сумма полученных средств составляет около 1 млн долларов США".

Детали: По словам Максимец, врачу вручили уведомление о подозрении по ч. 4 ст. 368 УК Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом в особо крупном размере).

Прокуратура обратилась в суд с ходатайством об избрании меры пресечения - содержание под стражей с альтернативой залога около 3 миллионов гривен.

UPD: Позже 4 октября Голосеевский райсуд Киева отпустил под ночной домашний арест задержанного по подозрению во взяточничестве врача-трансплантолога Олега Котенко.

Прямая речь Максимец: "Суд избрал подозреваемому домашний арест в ночное время. Мы считаем эту меру пресечения слишком мягкой, не согласны с решением суда, поэтому готовим апелляцию".

Детали: Котенко обязан не покидать дом в период с 21:00 до 7:00. Мера пресечения будет действовать до 1 декабря 2019 года. В то же время суд удовлетворил ходатайство прокурора об отстранении Котенко с должности заведующего отделением на время досудебного расследования. Однако он может осуществлять деятельность как врач: оказывать медицинскую помощь и участвовать в операциях.

Что произошло ранее: 3 октября стало известно, что прокуратура совместно с СБУ и полицией задержали в Киеве на взятке в 20 000 долларов заведующего отделом трансплантации и хирургии печени Национального института трансплантологии НАМНУ.

В Минздраве отметили, что крайне взволнованы этой ситуацией и надеются на объективное и профессиональное расследование.