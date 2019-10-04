У врача-трансплантолога изъяли почти миллион долларов, объявлено подозрение
В результате обысков у заведующего отдела трансплантации и хирургии печени Национального института трансплантологии имени Шалимова изъяли примерно миллион долларов наличных, ему объявлено подозрение.
Источник: пресс-секретарь столичной прокуратуры Надежда Максимец
Прямая речь: "840 тысяч долларов США были изъяты вчера с банковской ячейки врача-трансплантолога, задержанного на взятке. С учетом всех обысков общая сумма полученных средств составляет около 1 млн долларов США".
Детали: По словам Максимец, врачу вручили уведомление о подозрении по ч. 4 ст. 368 УК Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом в особо крупном размере).
Прокуратура обратилась в суд с ходатайством об избрании меры пресечения - содержание под стражей с альтернативой залога около 3 миллионов гривен.
Что произошло ранее: 3 октября стало известно, что прокуратура совместно с СБУ и полицией задержали в Киеве на взятке в 20 000 долларов заведующего отделом трансплантации и хирургии печени Национального института трансплантологии НАМНУ.
В Минздраве отметили, что крайне взволнованы этой ситуацией и надеются на объективное и профессиональное расследование.
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