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Председатель Верховного суда: у Зеленского есть время на Тома Круза, а на меня – нет

Пятница, 4 октября 2019, 13:12
Председатель Верховного суда: у Зеленского есть время на Тома Круза, а на меня – нет

Глава Верховного суда Валентина Данишевская жалуется, что не может пообщаться с президентом Владимиром Зеленским относительно его политики по отношению к суду.

Об этом она рассказала в интервью "ВВС-Украина".

Данишевская рассказала, что ходила на заседание комитета Верховной Рады, чтобы услышать, почему "Слуга народа" хочет уменьшить вдвое количество судей Верховного суда.

"Я пыталась услышать от автора законопроекта, почему он, а теперь уже и народные депутаты принимают такое решение. Знают ли они, для чего это нужно, какие будут последствия? К сожалению, ответа я не получила, хотя решение в поддержку законопроекта в комитете было принято", - сказала она.

Данишевская рассказала, что пыталась встретиться с Зеленским.

"Дважды я предлагала президенту встретиться и поговорить. Один раз публично и второй раз письменно. Но времени у него пока для председателя Верховного суда не нашлось. Хотя я видела, что недавно он встречался с Томом Крузом", - сказала она.

В то же время Данишевская указала, что виделась с президентом только на официальных мероприятиях.

"Я с ним (Зеленским - ред.) виделась на официальных мероприятиях по открытию антикоррупционного суда. Мы приятно пообщались. Также у меня была встреча по поводу помещения для антикоррупционного суда. Я не думаю, что он успел оценить, - тем более, ни с кем не общаясь, - то, что происходит в судебной системе или в Верховном суде. Наверное, они мне какие-то сигналы посылают, но я не знаю и, возможно, не понимаю их", - сказала председатель суда.

Предыстория:

  • Валентину Данишевскую избрали председателем Верховного Суда 30 ноября 2017 года.
  • 12 сентября Верховная Рада поддержала в первом чтении президентский законопроект о деятельности органов судейского управления, которым сокращается состав Верховного Суда с 200 до 100 судей, вводится новый порядок формирования Высшей квалификационной комиссии судей, создается при Высшем совете правосудия комиссия добродетели и этики, расширяется список должностей, на которые распространяется люстрация.

Темы: ЗеленскийВерховный суд
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