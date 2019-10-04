ГБР объявило подозрение Пашинскому

Следователи центрального аппарата Государственного бюро расследований сообщили о подозрении народному депутату Верховной Рады 5-8 созывов Сергею Пашинскому в причинении гражданину тяжкого телесного повреждения.

Источник: ГБР

Дословно: "Сейчас решается вопрос об избрании народного депутата меры пресечения в виде содержания под стражей".

Детали: Действия нардепа квалифицированы по ч.1 ст. 121 Уголовного кодекса: умышленное тяжкое телесное повреждение, то есть умышленное телесное повреждение, опасное для жизни в момент причинения, или повлекшее потерю любого органа или его функций, увечье половых органов, психическую болезнь или иное расстройство здоровья, соединенное со стойкой утратой трудоспособности не менее чем на одну треть, или прерывание беременности или непоправимое уродование лица.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет.

ГБР традиционно не называет фамилию подозреваемого, но приводит подробности инцидента, который произошел 31 декабря 2016 года, когда Пашинский ранил в ногу 38-летнего жителя Васильковщины Вячеслава Химикуса.

Досудебным расследованием установлено: 31 декабря 2016 года на территории Киевской области состоялся словесный конфликт между народным депутатом и гражданином. Во время него народный депутат получил собственную зарегистрированную огнестрельное оружие (пистолет марки "Glock 19") и выстрелил мужчине в левую ногу.

Как следствие, гражданин получил телесные повреждения в виде огнестрельного осколочного перелома стегневои кости левой ноги. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы нанесены телесные повреждения являются тяжелыми.

Предистория: