Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленский намекнул, что белорусы ближе к украинцам, чем к россиянам

Пятница, 4 октября 2019, 15:01

Президент Владимир Зеленский во время выступления на втором форуме регионов в Житомире намекнул, что белорусы скорее ближе к украинцам, чем к россиянам.

Источник: выступление Зеленского

"Я только что подумал, к кому все же... я ни в коем случае не хочу никого делить... ближе белорусы - к россиянам, или к украинцам? Знаете, почему такая идея пришла? Я отвечу. Я понял ответ на этот вопрос. Ответ в фамилиях почетных гостей из Беларуси (президент Беларуси Александр Лукашенко - ред.)".

Предыстория:

  • В пятницу проходит визит президента Беларуси Александра Лукашенко в Украину.
  • Украинские и белорусские предприятия подписали контракты на более чем полмиллиарда долларов.
  • В то же время президент Владимир Зеленский сообщил, что украинский журналист Павел Шаройко, который находился за решеткой в ​​Беларуси, уже вернулся в Украину.

Темы: ЗеленскийЛукашенко
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Минобороны думает присылать повестки "по электронке", в том числе и за границу – Умеров

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

фотоВедущий 24 канала решил не возвращаться в Украину после саммита ЕС

Все новости...
Зеленский
Зеленский: На бахмутском направлении есть важные успехи в уничтожении врага
Оккупанты били по Покровску "Искандерами" - Зеленский
РФ ударила ракетами по Покровску: повреждены многоэтажки, есть погибший
Последние новости
16:20
На Львовщине проживает самое большое в Украине стадо бизонов
16:14
Украина по запросу Польши помогла стабилизировать энергосеть
15:53
Минобороны думает присылать повестки "по электронке", в том числе и за границу – Умеров
15:35
фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам
15:17
Российского певца Иракли не пустили в Молдову
14:55
Мэр Лондона решил таки передать Украине авто, о которых просил Кличко
14:46
Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши
14:30
Во Франции более 700 работников Airbus Atlantic отравились на предрождественском ужине
14:14
обновлено от 13:45Возле Днепра сбили российскую ракету
14:10
В 2023 году США не оправдали негативных экономических прогнозов
Все новости...
Реклама: