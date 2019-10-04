Зеленский намекнул, что белорусы ближе к украинцам, чем к россиянам
Пятница, 4 октября 2019, 15:01
Президент Владимир Зеленский во время выступления на втором форуме регионов в Житомире намекнул, что белорусы скорее ближе к украинцам, чем к россиянам.
Источник: выступление Зеленского
"Я только что подумал, к кому все же... я ни в коем случае не хочу никого делить... ближе белорусы - к россиянам, или к украинцам? Знаете, почему такая идея пришла? Я отвечу. Я понял ответ на этот вопрос. Ответ в фамилиях почетных гостей из Беларуси (президент Беларуси Александр Лукашенко - ред.)".
Предыстория:
- В пятницу проходит визит президента Беларуси Александра Лукашенко в Украину.
- Украинские и белорусские предприятия подписали контракты на более чем полмиллиарда долларов.
- В то же время президент Владимир Зеленский сообщил, что украинский журналист Павел Шаройко, который находился за решеткой в Беларуси, уже вернулся в Украину.