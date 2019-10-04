Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Экс-нардепу Микитасю назначили залог 5,5 млн

Пятница, 4 октября 2019, 19:03
Экс-нардепу Микитасю назначили залог 5,5 млн

Высший антикоррупционный суд Украины избрал меру пресечения народному депутату 8-го созыва Максиму Микитасю (группа "Воля народа") в виде залога в сумме 5,5 млн грн.

Об этом в пятницу сообщает Центр противодействия коррупции.

"Микитась назначили меру пресечения в виде залога в 5,5 млн грн", - пишет Центр.

"После внесения залога Микитась должен носить электронный браслет, по первому вызову появляться в милицию, не бросать места жительства, не общаться с другими фигурантами дела и т.д.", - добавили в Центре.

Напомним:

  • Специализированная антикоррупционная прокуратура ходатайствовала об аресте с возможностью внесения 300 миллионов гривен залога для Микитася, подозреваемого в завладении имуществом Нацгвардии на сумму более 81 млн гривен.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Антикоррупционный судкоррупция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Минобороны думает присылать повестки "по электронке", в том числе и за границу – Умеров

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

фотоВедущий 24 канала решил не возвращаться в Украину после саммита ЕС

Все новости...
Антикоррупционный суд
Дело Чауса: может ли апелляция ВАКС слить одно из самых громких дел НАБУ
ВАКС арестовал с возможностью залога главу Тернопольского облсовета Головко и первого замглавы ОВА
Бывший судья Чаус приговорен к 10 годам лишения свободы
Последние новости
16:20
На Львовщине проживает самое большое в Украине стадо бизонов
16:14
Украина по запросу Польши помогла стабилизировать энергосеть
15:53
Минобороны думает присылать повестки "по электронке", в том числе и за границу – Умеров
15:35
фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам
15:17
Российского певца Иракли не пустили в Молдову
14:55
Мэр Лондона решил таки передать Украине авто, о которых просил Кличко
14:46
Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши
14:30
Во Франции более 700 работников Airbus Atlantic отравились на предрождественском ужине
14:14
обновлено от 13:45Возле Днепра сбили российскую ракету
14:10
В 2023 году США не оправдали негативных экономических прогнозов
Все новости...
Реклама: