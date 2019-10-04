Экс-нардепу Микитасю назначили залог 5,5 млн

Высший антикоррупционный суд Украины избрал меру пресечения народному депутату 8-го созыва Максиму Микитасов (группа "Воля народа") в виде залога в сумме 5,5 млн грн.

Об этом в пятницу сообщает Центр противодействия коррупции.

"Микитась назначили меру пресечения в виде залога в 5,5 млн грн", - пишет Центр.

"После внесения залога Микитась должен носить электронный браслет, по первому вызову появляться в милицию, не бросать места жительства, не общаться с другими фигурантами дела и т.д.", - добавили в Центре.

Напомним: