Для екс-нардепа Микитася проситимуть арешт або 300 мільйонів застави

Спеціалізована антикорупційна прокуратура клопотатиме про арешт з можливістю внесення 300 мільйонів гривень застави для нардепа 8 скликання Максима Микитася, підозрюваного у заволодінні майном Нацгвардії на суму понад 81 мільйон гривень.

Джерело: САП.

Дослівно: "Народному депутату 8 скликання Максиму Микитасю вручено клопотання про застосування запобіжного заходу. Прокурори САП наполягають на застосуванні до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 300 мільйонів гривень застави".

Що було раніше: Микитасю повідомили про підозру у заволодінні майном Нацгвардії на суму понад 81 мільйон гривень.

Передісторія: