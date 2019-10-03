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Для екс-нардепа Микитася проситимуть арешт або 300 мільйонів застави

Четвер, 3 жовтня 2019, 11:22

Спеціалізована антикорупційна прокуратура клопотатиме про арешт з можливістю внесення 300 мільйонів гривень застави для нардепа 8 скликання Максима Микитася, підозрюваного у заволодінні майном Нацгвардії на суму понад 81 мільйон гривень.

Джерело: САП.

Дослівно: "Народному депутату 8 скликання Максиму Микитасю вручено клопотання про застосування запобіжного заходу. Прокурори САП наполягають на застосуванні до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 300 мільйонів гривень застави".

Що було раніше: Микитасю повідомили про підозру у заволодінні майном Нацгвардії на суму понад 81 мільйон гривень.

Передісторія:

  • У 2000-х роках Головне управління внутрішніх військ МВС, пізніше реорганізоване в Нацгвардію, та компанія-забудовник уклали угоду, за якою на території колишньої військової частини мали збудувати житловий комплекс. 
  • В обмін на земельну ділянку площею близько 1 га в центрі Києва Нацгвардія мала отримати у житловому комплексі 50 квартир та 30 паркомісць.
  • У 2016-2017 роках сторони уклали додаткові угоди, за якими Нацгвардія відмовилась від цих квартир та паркомісць на Печерську в обмін на 65 квартир у будинку, який та ж компанія-забудовник зводила на околиці Києва, біля станції метро "Червоний хутір". 
  • Досудове розслідування встановило, що вартість цих квартир на 81,6 мільйона гривень менша за ту, в яку оцінені квартири, що мала отримати Нацгвардія на старті домовленостей.
  • У травні 2019 року екс-очільника НацгвардіїЮрія Аллерова, гендиректора компанії-забудовника Олега Майбороду та оцінювачку Алісу Гринчук затримали за підозрою у привласненні 81,6 мільйона гривень. Аллєрова на той момент вже зняли з посади.
  • Майбороду суд відпустив під заставу у 2 мільйони гривень, Гринчук обрали запобіжний захід у вигляді 1,5 мільйона гривень застави.  
  • Аллерову 17 травня присудили тримання під вартою до 12 липня з заставою у 4,8 мільйона гривень. 20 травня він вийшов із-під варти.
  • 23 травня Спеціалізована антикорупційна прокуратура заявила, що оскаржила запобіжні заходи підозрюваним.
  • До обрання народним депутатом, Максим Микитась був президентом великої будівельної корпорації "Укрбуд".

Українська правда

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Теми: НацгвардіяАнтикорупційна прокуратураквартири
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