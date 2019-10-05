ЦИК зарегистрировала нового нардепа вместе зама Богдана

Центральная избирательная комиссия на заседании в субботу признала избранным и зарегистрировала народного депутата от "Слуги народа" Александра Копыленко.

Источник: пресс-служба ЦИК

Детали: Верховная Рада постановлением от 10 сентября досрочно прекратила полномочия народного депутата от "Слуги народа" Анны Коваленко, в связи с личным заявлением о сложении ею депутатских полномочий.

Следовательно, ЦИК признала избранным и зарегистрировала народным депутатом Копыленко Александра Любимовича, 1961 года рождения, проживающего в городе Киеве, беспартийного, включенного в избирательный список партии "Слуга народа" под № 135.

Что было ранее: 4 сентября президент Владимир Зеленский назначил заместителем руководителя Офиса президента Анну Коваленко.