ЦИК зарегистрировала нового нардепа вместе зама Богдана

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Суббота, 5 октября 2019, 14:22

Центральная избирательная комиссия на заседании в субботу признала избранным и зарегистрировала народного депутата от "Слуги народа" Александра Копыленко.

Источник: пресс-служба ЦИК

Детали: Верховная Рада постановлением от 10 сентября досрочно прекратила полномочия народного депутата от "Слуги народа" Анны Коваленко, в связи с личным заявлением о сложении ею депутатских полномочий.

Следовательно, ЦИК признала избранным и зарегистрировала народным депутатом Копыленко Александра Любимовича, 1961 года рождения, проживающего в городе Киеве, беспартийного, включенного в избирательный список партии "Слуга народа" под № 135.

Что было ранее: 4 сентября президент Владимир Зеленский назначил заместителем руководителя Офиса президента Анну Коваленко.

Украинская правда

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Темы: ЦИК Верховная Рада Слуга народа


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