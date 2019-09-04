У Богдана появилась первая заместительница
Источник: указ №653 президента Владимира Зеленского
Президент Владимир Зеленский назначил заместителем руководителя Офиса президента Анну Коваленко.
Дословно: "Назначить Коваленко Анну Николаевну на должность заместителя руководителя Офиса президента Украины".
Детали: Коваленко - № 34 в списке президентской партии "Слуга народа". Она стала первой женщиной среди заместителей руководителя ОП Андрея Богдана.
Первый заместитель Богдана - Сергей Трофимов. Среди других заместителей главы ОП – Юрий Костюк, Кирилл Тимошенко.
Коваленко была советницей 3 министров обороны и министра информационной политики в 2014-2015 гг.
Она председатель всеукраинской ОО "39 женская сотня Самооборона Майдана" и координатор ОО "Антикоррупционное движение Украины", советник председателя госслужбы спецсвязи и защиты информации.
Коваленко была консультантом при комитете Верховной Рады по вопросам безопасности и обороны.
Напомним: