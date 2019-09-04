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У Богдана появилась первая заместительница

Среда, 4 сентября 2019, 16:48
Анна Коваленко
фото FB

Источник: указ №653 президента Владимира Зеленского

Президент Владимир Зеленский назначил заместителем руководителя Офиса президента Анну Коваленко.

Дословно: "Назначить Коваленко Анну Николаевну на должность заместителя руководителя Офиса президента Украины".

Детали: Коваленко - № 34 в списке президентской партии "Слуга народа". Она стала первой женщиной среди заместителей руководителя ОП Андрея Богдана.

Первый заместитель Богдана - Сергей Трофимов. Среди других заместителей главы ОП – Юрий Костюк, Кирилл Тимошенко.

Коваленко была советницей 3 министров обороны и министра информационной политики в 2014-2015 гг.

 
Анна Коваленко
фото: FB

Она председатель всеукраинской ОО "39 женская сотня Самооборона Майдана" и координатор ОО "Антикоррупционное движение Украины", советник председателя госслужбы спецсвязи и защиты информации.

Коваленко была консультантом при комитете Верховной Рады по вопросам безопасности и обороны.

Напомним:

  • В конце августа заместитель председателя Офиса президента Руслан Рябошапка занял пост генпрокурора, а Алексей Гончарук стал премьер-министром Украины.

Украинская правда

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Темы: Верховная РадаСлуга народаЗеленскийБогдан
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