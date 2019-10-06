МИД советует украинцам не ездить в Ирак

МИД Украины рекомендует гражданам воздержаться от поездок в Ирак в связи с существенным ухудшением ситуации.

Источник: консульская служба МИД Украины

Дословно: "В связи с массовыми антиправительственными протестами в столице Республики Ирак - г.Багдад и существенным ухудшением ситуации в стране, а также неспособностью иракских правоохранительных органов обеспечивать надлежащую защиту на территории Ирака иностранных граждан, Министерство иностранных дел Украины в очередной раз рекомендует гражданам Украины, которые планируют посетить эту страну, воздержаться от поездок в Ирак без острой необходимости, а тем гражданам, которые уже там находятся, покинуть ее территорию".

Детали: При отсутствии возможности безопасно выехать из страны, МИД рекомендует не оставлять мест проживания и отслеживать сообщения украинских и международных СМИ, местных органов власти о развитии ситуации.

В случае попадания в чрезвычайные ситуации, возникновения угрозы жизни или здоровью во время пребывания на территории Ирака, гражданам Украины рекомендуют обращаться в посольство Украины в Ираке, тел. : +964 780 986 51 70, электронная почта: emb_iq@mfa.gov.ua или на "горячую линию" МИД: +38 044 238 16 57, cons_or@mfa.gov.ua.

Рекомендуємо вкотре! громадянам України утриматися від поїздок до Іраку у зв‘язку зі складною безпековою ситуацією. У разі небезпеки, #КонсулПоруч + 964 780 986 51 70, + 38 044 238 16 57, https://t.co/HaBJF4KBoh pic.twitter.com/CdlpxVE7TU — Vasyl Kyrylych (@VasylKyrylych) October 6, 2019

Что было раньше: По состоянию на 5 октября количество погибших участников общенациональных демонстраций в Ираке возросло до 93 человек, около 4000 пострадали.

Массовые беспорядки в Ираке вспыхнули первого октября. Они охватили Багдад, а также ряд крупных городов. Люди вышли на улицы, чтобы выразить протест против коррупции, безработицы и плохих коммунальных услуг, в частности отключения электроэнергии и нехватки воды.

Нынешнее противостояние журналисты называют самым тяжелым со времен подавления два года назад вооруженного сопротивления участников террористической организации "Исламское государство".