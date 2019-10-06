"Зелю геть!": протестующие с Майдана пошли на Банковую

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Воскресенье, 6 октября 2019, 14:56
скриншот трансляции

Участники вече "Остановим капитуляцию" пришли с Майдана к зданию Офиса президента на Банковой.

Источник: трансляция Радио Свобода

Детали: Люди скандируют "Нет капитуляции", обстановка спокойная.

Перед входом в здание участники держат красно-черный флаг. Также видны национальные и крымскотатарские флаги.

Позже участники начали скандировать "Зелю геть!" "Украина - не рояль" и "Импичмент".

Организаторы призвали участников двигаться к Верховной Раде по улице Шелковичной.

Что было ранее: На Майдане Независимости в центре Киева в воскресенье проходило вече "Остановим капитуляцию". Участники выступают против реализации так называемой "формулы Штайнмайера".

По данным полиции, в акции принимают участие 10 тысяч человек.

Украинская правда

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Темы: акции Киев


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