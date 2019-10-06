"Зелю геть!": протестующие с Майдана пошли на Банковую

Участники вече "Остановим капитуляцию" пришли с Майдана к зданию Офиса президента на Банковой.

Источник: трансляция Радио Свобода

Детали: Люди скандируют "Нет капитуляции", обстановка спокойная.

Перед входом в здание участники держат красно-черный флаг. Также видны национальные и крымскотатарские флаги.

Позже участники начали скандировать "Зелю геть!" "Украина - не рояль" и "Импичмент".

Протестувальники озвучили вимоги та рушили до урядового кварталу pic.twitter.com/jvYJn5nE8x — hromadske (@HromadskeUA) October 6, 2019

Организаторы призвали участников двигаться к Верховной Раде по улице Шелковичной.

Что было ранее: На Майдане Независимости в центре Киева в воскресенье проходило вече "Остановим капитуляцию". Участники выступают против реализации так называемой "формулы Штайнмайера".

По данным полиции, в акции принимают участие 10 тысяч человек.