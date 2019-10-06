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"Зелю геть!": протестующие с Майдана пошли на Банковую

Воскресенье, 6 октября 2019, 14:56
Зелю геть!: протестующие с Майдана пошли на Банковую
скриншот трансляции

Участники вече "Остановим капитуляцию" пришли с Майдана к зданию Офиса президента на Банковой.

Источник: трансляция Радио Свобода

Детали: Люди скандируют "Нет капитуляции", обстановка спокойная.

Перед входом в здание участники держат красно-черный флаг.

Также видны национальные и крымскотатарские флаги.

 

Позже участники начали скандировать "Зелю геть!" "Украина - не рояль" и "Импичмент".

Позже участники акции пошли к Верховной Раде, к Кабинету министров и направляются к улице Грушевского, где намерены завершить акцию минутой молчания.

Что было ранее: На Майдане Независимости в центре Киева в воскресенье проходило вече "Остановим капитуляцию". Участники выступают против реализации так называемой "формулы Штайнмайера".

По данным полиции, в акции принимают участие 10 тысяч человек.

Катерина Тищенко, УП
Темы: акцииКиев
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