"Зелю геть!": протестующие с Майдана пошли на Банковую
Участники вече "Остановим капитуляцию" пришли с Майдана к зданию Офиса президента на Банковой.
Источник: трансляция Радио Свобода
Детали: Люди скандируют "Нет капитуляции", обстановка спокойная.
Перед входом в здание участники держат красно-черный флаг. Также видны национальные и крымскотатарские флаги.
Позже участники начали скандировать "Зелю геть!" "Украина - не рояль" и "Импичмент".
Протестувальники озвучили вимоги та рушили до урядового кварталу pic.twitter.com/jvYJn5nE8x— hromadske (@HromadskeUA) October 6, 2019
Организаторы призвали участников двигаться к Верховной Раде по улице Шелковичной.
Что было ранее: На Майдане Независимости в центре Киева в воскресенье проходило вече "Остановим капитуляцию". Участники выступают против реализации так называемой "формулы Штайнмайера".
По данным полиции, в акции принимают участие 10 тысяч человек.
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