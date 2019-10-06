На Майдані проходить віче проти капітуляції
На Майдані Незалежності в центрі Києва у неділю проходить віче "Зупинимо капітуляцію".
Джерело: Радіо Свобода, Українська правда
Деталі: Приводом для проведення заходу активісти назвали протидію "будь-яким спробам влади ухвалити рішення, які призведуть до поразки у війні з Росією, як "формула Штайнмаєра", "особливий статус" для Донбасу".
Організатори, які заявили раніше цього тижня про віче через соціальні мережі, вказали, що це "громадська акція" і закликали не використовувати подію з партійних інтересів.
Як видно з трансляції, у заході бере участь декілька тисяч людей. Вони не використовують партійної символіки. Учасники тримають українські прапори, а також плакати, зокрема великий банер "Ні капітуляції".
Аналогічні акції проходять у неділю в інших містах України.
Передісторія:
- 1 жовтня президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна погодила так звану "формулу Штайнмаєра" щодо виборів на окупованому Донбасі і пояснив, що вони пройдуть лише після виведення всіх військ і за Конституцією та законами України.
- Російські ЗМІ опублікували листи на адресу ОБСЄ від представника України в ТКГ Леоніда Кучми, Росії Бориса Гризлова, а також від представників ОРДО й ОРЛО – Наталі Ніконорової та Владислава Дейнего, про те, що вони погоджуються із імплементацією "формули".
3 жовтня Зеленський наголосив, що вибори на поки непідконтрольній Києву території Донбасу можуть пройти лише за українським законодавством.
- Проти реалізації "формули Штайнмаєра" виступили Львівська, Івано-Франківська та Хмельницька обласні ради, а також Сумська та Кропивницька міські ради.
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