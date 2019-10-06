На Майдані проходить віче проти капітуляції

На Майдані Незалежності в центрі Києва у неділю проходить віче "Зупинимо капітуляцію".

Джерело: Радіо Свобода, Українська правда, Укрінформ

Деталі: Приводом для проведення заходу активісти назвали протидію "будь-яким спробам влади ухвалити рішення, які призведуть до поразки у війні з Росією, як "формула Штайнмаєра", "особливий статус" для Донбасу".

Організатори, які заявили раніше цього тижня про віче через соціальні мережі, вказали, що це "громадська акція" і закликали не використовувати подію з партійних інтересів.

Як видно з трансляції, у заході бере участь декілька тисяч людей. Вони не використовують партійної символіки. Учасники тримають українські прапори, а також плакати, зокрема великий банер "Ні капітуляції".

Радіо Свобода

За результатами віче його організатори зачитали підсумкове звернення, у якому наполягають на недопущенні капітуляції Україною перед російською агресією та закликають, зокрема, не допустити ухвалення жодних рішень, які би спричинили здачу українських інтересів.

Також автори звернення закликають президента Володимира Зеленського, Верховну Раду та уряд сформувати і впровадити державну політику щодо Росії на окупованих нею територіях на підставі чинного закону про особливості місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей.

"Донбас і Крим мають повернутися в Україну разом без жодних умов Кремля", - наголосили організатори віча.

Вони також анонсували подібні акції протесту на 14 жовтня, у День захисника України.

Аналогічні акції проходять у неділю в інших містах України.

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