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На Майдані проходить віче проти капітуляції

Неділя, 6 жовтня 2019, 12:21
На Майдані проходить віче проти капітуляції

На Майдані Незалежності в центрі Києва у неділю проходить віче "Зупинимо капітуляцію".

Джерело: Радіо Свобода, Українська правда, Укрінформ

Деталі: Приводом для проведення заходу активісти назвали протидію "будь-яким спробам влади ухвалити рішення, які призведуть до поразки у війні з Росією, як "формула Штайнмаєра", "особливий статус" для Донбасу".

Організатори, які заявили раніше цього тижня про віче через соціальні мережі, вказали, що це "громадська акція" і закликали не використовувати подію з партійних інтересів.

Як видно з трансляції, у заході бере участь декілька тисяч людей. Вони не використовують партійної символіки. Учасники тримають українські прапори, а також плакати, зокрема великий банер "Ні капітуляції".

 
Радіо Свобода
 

За результатами віче його організатори зачитали підсумкове звернення, у якому наполягають на недопущенні капітуляції Україною перед російською агресією та закликають, зокрема, не допустити ухвалення жодних рішень, які би спричинили здачу українських інтересів.

 

Також автори звернення закликають президента Володимира Зеленського, Верховну Раду та уряд сформувати і впровадити державну політику щодо Росії на окупованих нею територіях на підставі чинного закону про особливості місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей.

"Донбас і Крим мають повернутися в Україну разом без жодних умов Кремля", - наголосили організатори віча.

Вони також анонсували подібні акції протесту на 14 жовтня, у День захисника України.

Аналогічні акції проходять у неділю в інших містах України.

Передісторія:

  • 1 жовтня президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна погодила так звану "формулу Штайнмаєра" щодо виборів на окупованому Донбасі і пояснив, що вони пройдуть лише після виведення всіх військ і за Конституцією та законами України.
  • Російські ЗМІ опублікували листи на адресу ОБСЄ від представника України в ТКГ Леоніда Кучми, Росії Бориса Гризлова, а також від представників ОРДО й ОРЛО – Наталі Ніконорової та Владислава Дейнего, про те, що вони погоджуються із імплементацією "формули".
    3 жовтня Зеленський наголосив, що вибори на поки непідконтрольній Києву території Донбасу можуть пройти лише за українським законодавством.
  • Проти реалізації "формули Штайнмаєра" виступили Львівська, Івано-Франківська та Хмельницька обласні ради, а також Сумська та Кропивницька міські ради. 

"Українська правда" у Threads

Теми: акціїКиївДонбас
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